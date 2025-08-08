Aprovechan contenedores para la construcción de viviendas en Las Tunas

Las Tunas.- El aprovechamiento de contenedores para la edificación de casas, es una novedad que se incorpora en el programa de construcción de viviendas en Las Tunas.

Las mismas serán de tipología 3 y las primeras comenzarán a habilitarse en áreas microlocalizadas ya de los municipios de Manatí, Puerto Padre, Jesús Menéndez, Majibacoa y Las Tunas, según informó Héctor Rodríguez Espinosa, el director provincial de Vivienda.

“El propósito es darle utilización a los contenedores que traen del exterior los elementos para los parques solares fotovoltaicos, una variante que se usa en el mundo entero para dar una segunda y definitiva utilización a esos medios.

“En estos momentos la provincia dispone de 46, 18 de ellos fueron asignados a la Empresa Eléctrica para la construcción de nueve viviendas para sus trabajadores y 28 para entregar través de los Consejos Populares con los delegados, los grupos comunitarios y el gobierno en cada territorio”.

Comentó que una de las principales preocupaciones con este nuevo modelo está relacionada con el calor pero ese problema quedará solucionado con elementos antitérmicos que además de garantizar la temperatura adecuada recubrirá las paredes interiores proporcionando además estética, confort y mejor acabado”.

También se colocará un techo por encima de cada contenedor. “Las viviendas que tendrán entre 32, 56 e incluso hasta 70 metros cuadrados, dispondrán de habitaciones, en dependencia del número de moradores, cocina, baño, comedor y por supuesto las puertas y ventanas necesarias que también aseguraran más ventilación”.

Todas contarán una parcela de 150 metros cuadrados a su disposición, para que la familia si les resulta necesario y posible, más adelante pueda ampliar construyendo otras habitaciones. Rodríguez Espinosa mencionó entre las ventajas de este tipo de vivienda su resistencia garantizada por la estructura metálica original, larga duración, mínimo impacto ambiental y su rentabilidad. “Las mimas van a estar ancladas en pilotes de hormigón para evitar que la humedad oxide el metal”.

