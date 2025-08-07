Programa de plantas medicinales reporta atrasos

Las Tunas.- Durante el primer semestre del actual año 2025 en la provincia de Las Tunas no se cumplió el programa de acopio de plantas medicinales, al acumular solamente el 84 por ciento de los 17 mil 507 kilogramos de masa vegetal planificados para la etapa.

Este es otro incumplimiento del sector agropecuario que debe resolverse de inmediato, teniendo en cuenta la importancia de las entregas al Ministerio de Salud Pública, más en las condiciones económicas del país, que repercuten en la escasa disponibilidad de medicamentos.

En los ocho municipios existen fincas dedicadas a la actividad, y en esos escenarios productivos se cultiva un centenar de especies, gracias al ingenio de los trabajadores, quienes desafían la carencia de recursos materiales indispensables como los sistemas de riego.

Los renglones que se incumplieron, de enero a junio, son jengibre, menta, naranja dulce, pasiflora, té de riñón, tilo y toronjil de menta; y esa situación responde a insuficientes plantaciones, falta de simientes y escasez de precipitaciones en esta región del país.

Históricamente en la provincia es alto el consumo de fitofármacos y eso se incrementa en las circunstancias actuales en atención a sus propiedades terapéuticas; entre ellas sobresalen expectorantes, antitusivas, antiinflamatorias, vermífugas y digestivas.

Luego del procesamiento industrial, los diversos fármacos preparados con plantas medicinales se presentan en forma de jarabes, cremas, ungüentos, tinturas y lociones, elaboradas a partir del aprovechamiento de hojas, tallos, frutos, semillas, flores y raíces.

/mga/

