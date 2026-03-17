Ostenta IPVCE tunero la Bandera Proeza Laboral

Las Tunas.- El Instituto Preuniversitario Vocacional de Ciencias Exactas (IPVCE) Luis Urquiza Jorge, de Las Tunas, fue distinguido con la Bandera Proeza Laboral, un reconocimiento a su labor tras el paso del huracán Melissa.

La directora del IPVCE, Damys Batista Rodríguez, expresó el agradecimiento en nombre de todo el colectivo, al decir que «es un estímulo para los trabajadores en general, tanto docentes como de apoyo a la docencia y nos hace seguir teniendo igual compromiso para enfrentar cualquier tarea en la que nos necesiten».

Por aquellos días, la institución se transformó en un albergue temporal para 143 personas de la provincia de Granma, una de las más golpeadas por el evento meteorológico.

«Mi primera experiencia en una situación como esa; pero fue también bastante gratificante para los trabajadores y los que recibieron allí. Incluso tengo una carta que dejaron los damnificados en agradecimiento al tratamiento, la atención que recibieron por parte de todos, de la dirección de la escuela.

«Realmente fue algo extraordinario. También el apoyo de la población de Las Tunas, de muchas instituciones, las donaciones que realizaron», agregó Batista Rodríguez.

Las instalaciones del prestigioso plantel, reconocido por formar a jóvenes talentos en ciencias, abrieron sus puertas para ofrecer refugio, seguridad y tranquilidad a familias que lo habían perdido todo.

«Trabajábamos por equipos de guardia. El consejo de dirección permaneció a tiempo completo. Fueron 125 docentes los que se desempeñaron entonces y 22 de la parte de apoyo», destacó la directiva.

Este gesto del IPVCE se erigió como ejemplo de la capacidad de respuesta y la cohesión social que caracteriza a los cubanos ante momentos difíciles. Hoy ondean la distinción otorgada por la Central de Trabajadores de Cuba en la provincia, cual símbolo de que, la mayor fortaleza ante lo adverso es la solidaridad.

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