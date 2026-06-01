Comandante iraní: Donald Trump no tiene ninguna opción favorable en el conflicto

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no tiene ninguna opción favorable en el conflicto contra Irán y debe elegir entre un camino «malo» o uno «peor», afirmó el jefe adjunto de asuntos políticos del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI), Yadollah Javani, citado por Press TV.

«Trump, cuya derrota en la guerra es ya evidente para todos, se enfrenta ahora a dos caminos: el malo o el peor», señaló. Javani detalló que el mandatario estadounidense debe optar por reconocer las condiciones y los derechos del pueblo iraní, o continuar la guerra.

Según el oficial, el enemigo cometió un error estratégico en su cálculo al lanzar esa guerra. “Irán ha ganado esta batalla, y Estados Unidos va cayendo en la espiral de la derrota y el declive”, afirmó, y agregó que Teherán está ahora en una posición de victoria y superioridad. «La República Islámica ha planteado sus condiciones para salir del actual punto muerto, y ahora le toca a Estados Unidos tomar una decisión al respecto», indicó.

Javani señaló que Washington y Tel Aviv emprendieron una ofensiva a gran escala no provocada contra Irán el 28 de febrero, al suponer erróneamente que la victoria estaría al alcance en cuestión de días. El comandante agregó que los objetivos estratégicos de esa agresión eran eliminar las capacidades nucleares y de misiles del país, así como derrocar su sistema islámico. En este sentido, subrayó la necesidad de preservar la unidad nacional y advirtió que las Fuerzas Armadas iraníes están completamente preparadas.

(Con información de RT en Español)