Leñadores-Industriales: duelos por la cima de la Liga Élite

Las Tunas.- La IV Liga Élite del Béisbol Cubano vivirá un momento de máxima tensión con el enfrentamiento entre los Leñadores e Industriales, dos equipos que marcan el ritmo del torneo.

Los Leones encabezan la tabla con 16 victorias y ocho derrotas, mientras los Leñadores, con 15-9, se mantienen a solo un juego de distancia, convertidos ambos en las referencias más sólidas de la competencia.

El conjunto azul dirigido por Guillermo Carmona ha cimentado su liderazgo en la combinación de oficio y disciplina. Aunque su promedio ofensivo de .300 los ubica en la cuarta posición, han sabido explotar el poder con 30 cuadrangulares y 79 extrabases.

La verdadera fortaleza de Industriales ha sido su cuerpo de lanzadores, líder en efectividad con 4.52 carreras limpias por cada nueve entradas, WHIP de 1.42 y 113 ponches, acompañado por una defensa que domina el campeonato con promedio de .981 y solo 17 errores.

Por su parte, los tuneros son los líderes ofensivos del torneo. Con un promedio colectivo de .356, el más alto de la liga, y 184 carreras anotadas, su alineación no concede tregua. El equipo de Abeicy Pantoja se muestra letal con hombres en base, al remolcar al 30.23 % de los corredores en posición anotadora.

Su pitcheo, aunque menos dominante que el de Industriales, ha sido consistente, con efectividad de 5.33, WHIP de 1.50 y un control que se refleja en solo 67 boletos.

La defensa, con promedio de .970, ha mostrado fisuras, pero la contundencia de los bates ha compensado esas debilidades.

En el montículo, los Leñadores cuentan con referentes en el relevo como Rodolfo Díaz Silva, con efectividad de 3.33 (líder del torneo) y WHIP de 0.99; Alberto Pablo Civil Jr., con tres juegos salvados y WHIP de 1.10; Yankiel Mauris Gutiérrez con 2.92 de promedio de carreras limpias y Andier Reyes Maceo, con 3-0 y 27.2 entradas trabajadas. Los abridores Yosmel Garcés y Enyer Fernández ya tienen tres victorias y Anier Pérez Gonzalvo posee balance de 2-0 y efectividad de 4.50.

La ofensiva tunera ha sido un espectáculo aparte. Osman Caruncho lidera con un promedio de .461 y OPS de 1.102, mientras Yudier Rondón y Liuben Gallo mantienen averages superiores a .400 con un OPS por encima de 1.090. Yassel Izaguirre aporta disciplina y poder con OPS de 1.047, y Yordanis Alarcón se mantiene como uno de los motores ofensivos con .391 de promedio y 36 imparables.

A ellos se suman actuaciones como la de los recién incorporados Henry Quintero, quien batea para .500 y tiene un OPS de 1.495 en apenas 20 turnos, y la de Roberto Suliban Baldoquín, dueño de un descomunal OPS de 2.175 en ocho apariciones.

El duelo entre Leones y Leñadores no es solo por la cima del campeonato, sino que enfrenta dos estilos opuestos: la disciplina y el pitcheo de Industriales contra el poder ofensivo y la constancia de Las Tunas.

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