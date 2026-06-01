Tres Leñadores aspiran al premio de Mejor Jugador de la Semana

Las Tunas.- Los Leñadores de Las Tunas vuelven a ser protagonistas en la Liga Élite del Béisbol Cubano al colocar a tres de sus jugadores entre los nominados al premio de Mejor Jugador de la Semana, reconocimiento que distingue a los atletas más destacados del período tanto en ofensiva como en pitcheo.

En el apartado de los lanzadores sobresale Annier Pérez, quien fue incluido entre los candidatos gracias a una excelente actuación desde el montículo. Durante la semana registró dos juegos lanzados y dos victorias, con apenas tres carreras permitidas, un ponche, dos boletos, una destacada efectividad de 2.45 (PCL) y un sólido WHIP de 1.18, números que respaldan su candidatura al galardón.

La ofensiva tunera también tiene una fuerte representación con la nominación de Henry Quintero Chávez, quien jugó sus primeros partidos en la Liga Élite. Quintero conectó diez imparables en 20 turnos oficiales, para un impresionante promedio ofensivo de .500. Además, disparó tres dobles, dos cuadrangulares, anotó cinco carreras, impulsó seis, recibió un boleto y no se ponchó. Su línea ofensiva quedó reflejada en un OBP de .545, SLU de .950 y un extraordinario OPS de 1.495.

Junto a él aparece Luis Antonio Pérez Hemmings, quien también tuvo una destacada producción ofensiva.

El infielder acumuló 14 hits en 31 veces al bate, con promedio de .452, conectó cuatro dobles y un triple, además de un jonrón. Durante la semana anotó siete carreras, remolcó 13, recibió dos boletos y se ponchó en apenas dos ocasiones. Su rendimiento se completó con un OBP de .485, SLU de .742 y un OPS de 1.227.

La presencia de Annier Pérez, Henry Quintero Chávez y Luis Antonio Pérez Hemminges entre los aspirantes al reconocimiento semanal confirma el gran momento que atraviesan los Leñadores, líderes en varios departamentos colectivos y con un aporte decisivo de sus principales figuras.

Con tres representantes entre los nominados, la afición tunera tiene razones de sobra para sentirse orgullosa del desempeño de sus jugadores, quienes continúan siendo piezas fundamentales en las aspiraciones del equipo dentro de la Liga Élite.

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