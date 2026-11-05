Moncada 2026 pone a prueba la preparación combativa de las fuerzas tuneras

Por Juan Manuel Olivares Chávez

Las Tunas.- Durante la prestación de servicio de guardia en un pelotón de infantería se produjo una señal de alarma de combate para llevar a cabo el rechazo de un golpe aéreo limitado en las instalaciones del campamento, actividad con la que se inició el ejercicio Moncada 2026 en las pequeñas unidades de la Brigada de infantería de esta parte de la geografía oriental.

Las pequeñas unidades de infantería se cohesionaron en la realización de acciones prácticas para enfrentar una posible agresión externa del enemigo.

La Jefa de Pelotón de infantería Yulianis Hernández Núñez y el tirador de fusil de una de las escuadras Yoan Javier Martínez Guerra parafraseando al presidente cubano Miguel Mario Díaz-Canel Bermúdez sostuvieron que «defender la soberanía no significa querer la guerra, significa el derecho a vivir en Paz, sin amenazas ni imposición externas».

Con la realización del Ejercicio estratégico Moncada 2026 en el territorio de Las Tunas, al igual que en los restantes del Ejercito oriental y el país, quedó listo el escenario para desarrollar el día nacional de la defensa este viernes en la concepción estratégica de la guerra de todo el pueblo.

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