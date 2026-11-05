Los Leñadores llegaron a ocho victorias consecutivas 

Las Tunas.- Los Leñadores de Las Tunas volvieron a mostrar su poderío ofensivo y y con el excelente trabajo de Annier Pérez derrotaron 10×3 a los Indios de Guantánamo. Con este triunfo, los verdirrojos alcanzaron su octava victoria consecutiva y se afianzan en la cima de la zona oriental.

La ofensiva de Las Tunas fue construyendo la victoria de manera escalonada. Abrieron el marcador en el tercer inning con dos carreras y en el cuarto y quinto inning sumaron una anotación más por cada episodio.

El golpe demoledor llegó en la sexta entrada, donde fabricaron un racimo de cinco carreras. En este inning castigaron al abridor Yandry Daudinot (quien cargó con la derrota) y a los relevistas Aurelio Delgado y Cristhian Labrada. Finalmente, cerraron la cuenta en el séptimo inning con una carrera más ante los envíos de Emilio Salazar.

La labor monticular de los Leñadores fue clave para contener a los Indios. El abridor Anier Pérez González tuvo una actuación sobresaliente, cubriendo siete entradas completas donde solo permitió tres hits y una carrera limpia, además de ponchar a tres contrarios.

El relevista Sergio Fernández lanzó el octavo capítulo (permitiendo dos carreras sucias producto de errores) y Darbys Leyva selló el noveno sin permitir libertades.

Esta profundidad de los lanzadores tuneros mantuvo a raya a una ofensiva de Guantánamo que solo pudo conectar cuatro imparables en todo el partido.

Por el lado ofensivo, los bates tuneros brillaron con luz propia. Yunieki Larduet tuvo una tarde espectacular al conectar cuatro hits en cinco turnos, anotando una carrera e impulsando otra.

Yerlandy Damas también aportó con dos indiscutibles (incluyendo un doble), dos anotaciones y una remolcada. Héctor Castillo anotó dos veces y negoció dos boletos, mientras que Henry Quintero (dos anotaciones, dos impulsadas) y Yudier Rondón (2 impulsadas) fueron vitales para sentenciar el encuentro.

Este enfrentamiento entre Leñadores e Indios vivirá este viernes una jornada de descanso para retomar las acciones el próximo sábado, donde los tuneros buscarán extender su racha a nueve triunfos y los guantanameros intentarán frenar el ímpetu del líder oriental.

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