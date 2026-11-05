Cinco ajedrecistas clasifican al evento provincial en Las Tunas

Las Tunas.- La semifinal provincial de ajedrez de Las Tunas llegó a su fin y ya se conocen los cinco clasificados al evento principal del año en la provincia: Emiliano Parra (4,5 puntos), Eduardo Jiménez (4), Abel Naranjo (3,5), Brayan Morales (3) y Edilberto Mercantete (3), quienes aseguraron su boleto tras una competencia celebrada en la Academia de Ajedrez «Armando Laguna».

El certamen, que reunió a los principales talentos del deporte ciencia tunero, se desarrolló bajo un formato de juego rápido de 25 minutos más 30 segundos de incremento por movida, lo que exigió a los participantes una gran exactitud estratégica y una eficiente administración del tiempo.

La cita fue organizada por la Comisión Provincial de Ajedrez, y contó con la presencia de jugadores provenientes de distintos municipios, lo que confirma la fortaleza del movimiento ajedrecístico en el territorio.

El Maestro Nacional Emiliano Parra se consagró al dominar el evento. Parra Naranjo es una de las figuras más consistentes del ajedrez tunero.

Detrás de él, Eduardo Michel Jiménez Puig demostró por qué es considerado uno de los talentos a seguir en el panorama escolar tunero.

El joven ajedrecista, que en 2025 se coronó campeón del sub-12 en el prestigioso torneo «Buscando al Capablanca» y sumó una medalla de bronce en los Juegos Escolares, acumuló cuatro puntos en esta semifinal, confirmando su progresión competitiva.

Abel Naranjo Cruz, otro de los valores emergentes del ajedrez tunero, aseguró su plaza con 3,5 unidades. Nacido en 2010 y con un rating FIDE de 1764, Naranjo Cruz ha sido señalado junto a Jiménez Puig como parte del relevo generacional que marca el futuro del juego ciencia en Las Tunas.

Brayan Morales completó su clasificación con 3 puntos. Brayan ha demostrado su calidad al medirse con los mejores exponentes del ajedrez en Las Tunas.

Finalmente, Edilberto Mercantete selló su boleto con 3 unidades. El Maestro Nacional y veterano ajedrecista, nacido en 1962, no solo compite al más alto nivel, sino que también regresa a una final provincial tras 40 años.

En la clausura participaron el directivo provincial del INDER, Arisdogan Merino, y el Comisionado de este deporte, César Alejandro Pérez.

Con estos resultados, los cinco ajedrecistas tuneros avanzan a la cita principal del calendario provincial, un evento que definirá al campeón del año y que promete una nueva exhibición del talento y la pasión por el ajedrez que distingue a Las Tunas.

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