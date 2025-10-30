30 de Oct de 2025

Tiempo21 de Radio Victoria

Deporte

Diana Leyva asistirá a Panamericano de Pentatlon Moderno

30 de Oct de 2025
 - Gretel Yanet Tamayo Velázquez
   18
Las Tunas.- La tunera Diana Leyva Dinza asistirá al Abierto Panamericano, que se celebrará en Argentina del 1 al 9 de noviembre.

Diana arranca así el nuevo ciclo olímpico, luego de haber superado algunas lesiones y molestias que la alejaron de las competencias. Su mirada está puesta en Los Ángeles 2028.

Este torneo contará con la presencia de 17 países de las categorías junior (35 hombres y 30 mujeres) y sénior (46 hombres y 35 mujeres.)

Además Cuba participará en la categoría adultos con Juan Pablo Velázquez. Mientras que en la junior competirán Adriana Sanamé y Lisandra Puentes, así como Sunel Lezcano y Yon Pablo Martínez.

Los cuatro atletas junior doblarán en la categoría senior, lo cual será beneficioso para estos noveles deportistas y una nueva experiencia competitiva al máximo nivel del continente.

En este evento se buscarán lo cupos para los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 y los medallistas de oro de la categoría junior aseguran su presencia en los Juegos Panamericanos Lima 2027.

Para llevar equipo completo a la cita centrocaribeña es obligatorio participar en un segundo torneo del área.

Las opciones del pentatlón cubno están en los relevos, sobre todo el mixto de mayores, donde Juan Pablo y Diana se colgaron la medalla de bronce en los Juegos Centroamericanos y del Caribe en 2023, con subsede en Santo Domingo.

Temas: Diana Leyva - pentatlonista de Las Tunas

