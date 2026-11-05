Fortalecen labor de prevención ante el rechazo a las drogas

Las Tunas.- El cuidado de la salud mental de los más jóvenes motiva a los profesionales de la Salud y la Educacional en la provincia de Las Tunas, quienes fortalecen las acciones preventivas frente al uso y abuso de drogas en estas edades.

Educandos de la enseñanza preuniversitaria del centro Francisco Muñoz Rubalcaba, de esta ciudad, visitaron el Servicio de Adicciones del Hospital Psiquiátrico Clodomira Acosta, donde intercambiaron con especialistas y conocieron de cerca la labor que se realiza en las áreas destinadas a la desintoxicación y rehabilitación de pacientes con adicciones.

En esta ocasión el psicólogo Jorge Ruedas Gómez profundizó los conocimientos sobre el consumo de drogas, porteras o ilegales, duras o blandas, las diferentes sustancias que hoy circulan y la posición del país de tolerancia cero ante este fenómeno.

Abundó también que las drogas no sólo afectan a aquellos que las consumen, sino también a los amigos, familiares y las relaciones sociales, además, argumentó el proceso complejo de deshabituación para ampliar el conocimiento sobre tan dañino flagelo y contribuir a erradicarlo.

Desde la experiencia Ruedas Gómez fomentó la cultura de rechazo a las sustancias nocivas e insistió en la necesidad de que cada adolescente se convierta en promotor de salud y multiplicador del mensaje con sus similares, amigos y hasta la propia familia, con el propósito del enfrentamiento social a este fenómeno con alto impacto en la salud, el bienestar y la calidad de vida.

Al concluir ratificó como mensaje que la juventud está llena de energía y no necesita de sustancia alguna para divertirse, por ello ninguna droga se puede probar, pues al entrar al sistema nervioso central crea una dependencia e incrementa su consumo diario.

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