La ira contra Trump estalla en el Partido Republicano tras la debacle electoral

La ira contra Trump estalla en el Partido Republicano tras la debacle electoral

Dentro del Partido Republicano, la conmoción inicial ante los sorprendentes resultados electorales del martes por la noche rápidamente dio paso a la ira contra el presidente Donald Trump.

Después de que los demócratas consiguieran una victoria inesperada tras otra en estados tradicionalmente republicanos como Texas, Kansas y Carolina del Sur, algunos republicanos centraron su enojo en Trump, argumentando que su enfoque en su legado y su indiferencia ante las preocupaciones de los votantes le costaron al partido el control del Congreso.

“La responsabilidad es suya. No es de nadie más. Es un rechazo total y absoluto al presidente Trump”, declaró a la BBC Bill Miller, un destacado lobbista republicano de Texas. “Esto es un desastre mayúsculo. Nadie lo vio venir”.

La mayoría de los republicanos esperaban perder el control de la Cámara de Representantes y eran conscientes del desafío que suponía mantener el control del Senado en un ciclo electoral difícil que favorecía al partido que no estaba en el poder.

Pero algunos dijeron en entrevistas que Trump los perjudicó con políticas impopulares, un bajo índice de aprobación de su gestión y una obsesión con los proyectos de construcción en Washington.

“Fue un error tras otro”, dijo Gregg Peppin, estratega republicano de Minnesota. “Claramente, en muchos estados, a la gente no le gustaban las políticas del presidente”.

Un aliado de la Casa Blanca afirmó que la desaprobación pública hacia Trump por la guerra contra Irán, los aranceles y la represión migratoria de su administración crearon una ”tormenta perfecta” en noviembre.

“Hay una frustración palpable dentro del partido por cómo se han desarrollado los acontecimientos”, dijo, y gran parte de ella está dirigida a Trump. El enojo con Trump” es altísimo”.