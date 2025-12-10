10 de Dic de 2025

Tiempo21 de Radio Victoria

Deporte

Zonal Oriental de Ajedrez se disputará en Las Tunas

10 de Dic de 2025
 - Gretel Yanet Tamayo Velázquez
   24

Las Tunas.- La ciudad de Las Tunas se convertirá en el epicentro del ajedrez oriental cuando el campus universitario Pepito Tey reciba, del 12 al 18 de diciembre, el Zonal de primera categoría. La justa definirá a los jugadores que obtendrán su boleto al Campeonato Nacional previsto para febrero en Camagüey.

En este evento participarán 12 ajedrecistas por cada sexo bajo el sistema de todos contra todos a una sola vuelta. Según confirmó el maestro internacional Humberto Pecorelli los dos primeros lugares de cada rama asegurarán su clasificación al certamen nacional.

La representación de Las Tunas estará integrada por seis jugadores. En el apartado masculino competirán el MN Adalberto Smith Escalona, el MN Ibrain Fernández Aguilera, el MF Mario Diéguez Álvarez y el finalista nacional MF Alfredo Aguilera Rodríguez. Por la rama femenina lo harán la WMN Leydi Laura Parra Hidalgo y Roxannys López.

Este torneo promete partidas de alto nivel y gran atractivo para la comunidad ajedrecística del oriente cubano, que verá en acción tanto a figuras consolidadas como a jóvenes talentos en busca de un lugar en la élite nacional.

 

/lrc/

Comente con nosotros en la página de Facebook y síganos en Twitter y Youtube

 

Temas: Las Tunas - Zonal oriental de ajedrez

Últimas noticias

Feria de Ciencia e Innovación a favor del desarrollo en Las Tunas

Tenemos que seguir recuperando lo que tenemos con el talento creador de todos y continuar sumando jóvenes a la actividad de la ciencia y la innovación», señaló la Gobernadora de Las Tunas Yelenis Tornet Menéndez al intercambiar con los técnicos y especialistas del Centro Provincial de Electromedicina asistentes a la primera Feria de la ciencia e innovación desarrollada en Las Tunas.

Los Leñadores siguen marcando el paso en la Serie Nacional

La Serie Nacional 64 vivió una jornada de tensión y desenlaces inesperados, donde los Leñadores de Las Tunas reafirmaron su condición de líderes indiscutibles. Mientras sus principales perseguidores tropezaban, el conjunto verdirrojo supo imponerse en un duelo que exigió esfuerzo extra y sangre fría.

En Las Tunas Feria de la Ciencia y la Innovación para el Desarrollo

A partir de las 9:00 a.m el parque Maceo de esta ciudad será la sede de la Feria de la Ciencia y la Innovación para el Desarrollo, donde además de la parte expositiva habrá una conferencia magistral sobre las ciencias sociales y se realizará la convocatoria para la edición del año 2026.

Más leido

Otras Noticias

Los Leñadores siguen marcando el paso en la Serie Nacional

Los Leñadores siguen marcando el paso en la Serie Nacional

La Serie Nacional 64 vivió una jornada de tensión y desenlaces inesperados, donde los Leñadores de Las Tunas reafirmaron su condición de líderes indiscutibles. Mientras sus principales perseguidores tropezaban, el conjunto verdirrojo supo imponerse en un duelo que exigió esfuerzo extra y sangre fría.

Yudier Rondón sacude el «Mella» y da el triunfo a los Leñadores

Yudier Rondón sacude el «Mella» y da el triunfo a los Leñadores

El desenlace final llegó con un vuelacercas de Yudier Rondón en el noveno capítulo, que puso en ventaja definitiva a los Leñadores y selló la victoria de Las Tunas 6×5 sobre Sancti Spíritus en el cuarto partido de la subserie, en el estadio Julio Antonio Mella. 

0 comentarios

Enviar un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *