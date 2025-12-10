Zonal Oriental de Ajedrez se disputará en Las Tunas

Las Tunas.- La ciudad de Las Tunas se convertirá en el epicentro del ajedrez oriental cuando el campus universitario Pepito Tey reciba, del 12 al 18 de diciembre, el Zonal de primera categoría. La justa definirá a los jugadores que obtendrán su boleto al Campeonato Nacional previsto para febrero en Camagüey.

En este evento participarán 12 ajedrecistas por cada sexo bajo el sistema de todos contra todos a una sola vuelta. Según confirmó el maestro internacional Humberto Pecorelli los dos primeros lugares de cada rama asegurarán su clasificación al certamen nacional.

La representación de Las Tunas estará integrada por seis jugadores. En el apartado masculino competirán el MN Adalberto Smith Escalona, el MN Ibrain Fernández Aguilera, el MF Mario Diéguez Álvarez y el finalista nacional MF Alfredo Aguilera Rodríguez. Por la rama femenina lo harán la WMN Leydi Laura Parra Hidalgo y Roxannys López.

Este torneo promete partidas de alto nivel y gran atractivo para la comunidad ajedrecística del oriente cubano, que verá en acción tanto a figuras consolidadas como a jóvenes talentos en busca de un lugar en la élite nacional.

/lrc/

