Confieren en Colombia Premio Los Zapaticos de Rosa

Colombia, Las Tunas.- La Organización de Pioneros José Martí (OPJM) confirió su máximo galardón, el Premio Los Zapaticos de Rosa, a tres consagrados educadores del municipio de Colombia.

El acto de entrega aconteció en el seminternado Francisco González Cueto de este territorio, a la que asistió Maite Rivero Escobar miembro del buró provincial de la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC) y presidenta provincial de la OPJM en Las Tunas.

Varios resultados que los vinculan a los pioneros hicieron que fueran merecedores de este premio Maribel Mora Hernández directora del seminternado Francisco González Cueto; Maikel Núñez Hechavarria jefe del consejo asesor del Movimiento de Pioneros Exploradores en la localidad; y Yanulkis Castañeda Carmenate guía base de la escuela primaria Lorenzo Bermúdez y jefa del equipo metodológico municipal.

Los tres agradecieron este regalo de los pioneros cubanos, el que los compromete a continuar en la guía de las nuevas generaciones, «haber dedicado toda mi vida a los pioneros es lo más hermoso en mis cuatro décadas de trabajo. Si volviera a nacer escogería ser maestra nuevamente, directora, pero lo más importante, volvería a trabajar con los niños» , expresó Maribel Mora.

El Premio Los Zapaticos de Rosa se entrega desde el año 1989, en ocasión del centenario de la revista La Edad de Oro, a quienes son protagonistas de hechos relevantes a favor de las niñas, niños y adolescentes.

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