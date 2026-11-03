Día Mundial de Una Sola Salud, una jornada integral y de responsabilidad compartida

Las Tunas.– El Día Mundial de Una Sola Salud centró su jornada de celebración en la provincia en la Universidad de Ciencias Médicas de Las Tunas, con espacios de reflexión académica dedicados a la resistencia antimicrobiana y la inocuidad de los alimentos.

La jornada inició en el organopónico El Perejil, de esta ciudad, con una actividad en la que estudiantes y profesores de la Cátedra Multidisciplinaria Una Sola Salud, junto a miembros del Grupo Intersectorial del territorio, reafirmaron la visión integradora que reconoce el vínculo existente entre la salud humana, animal y de las plantas.

El coordinador del grupo intersectorial Una Sola Salud en la provincia, el Máster en Ciencias en Salud Pública Erick Rondón Sánchez, aseveró que hablar de este paradigma es abordar las condiciones concretas de los problemas y las capacidades desarrolladas, mientras explicó el enfoque integrador, la responsabilidad compartida y el compromiso del bienestar y la calidad de vida de la población.

Denotó que esa interrelación muestra que alrededor del 60 por ciento de las enfermedades infecciosas que padecen los seres humanos provienen de los animales y cerca del 75 por ciento de las enfermedades infecciosas emergentes son zoonóticas, mientras la resistencia a los antimicrobianos y la inocuidad de los alimentos constituyen problemas que por su naturaleza no se resuelven desde un solo sector.

Además, destacó la garantía de la salud como derecho mediante el impacto de la ciencia y la gestión desde los consultorios médicos, clínicas veterinarias, organopónicos, fincas productoras de alimentos y ganaderas.

Durante la celebración de la efeméride, desde el espacio académico los alumnos se acercaron al aprendizaje a partir de la conferencia Enfoque Una Sola Salud como nuevo paradigma sanitario: un reto para la educación médica, dictada por el Máster en Ciencias Ruciel Tamayo Pérez.

Tamayo Pérez, presidente de la Cátedra Multidisciplinaria Una Sola Salud de la Universidad médica, argumentó la perspectiva integradora sustentada desde la Ley de Salud Pública de Cuba, la Estrategia Ambiental Nacional, los lineamientos de la Política económica y social del Partido, la Constitución de la República y el Ministerio de Educación Superior, e internacionalmente desde la Agenda para el Desarrollo de 2030.

Durante su intervención, el investigador alertó sobre la resistencia antimicrobiana, considerada uno de los mayores desafíos para la salud pública debido al uso irracional de medicamentos a escala mundial y también en Cuba. Igualmente, se refirió a la importancia de la inocuidad de los alimentos y la seguridad alimentaria, así como a las enfermedades asociadas y a las consecuencias de la contaminación del suelo y el agua.

Al concluir, señaló que la Educación Superior impulsa el trabajo conjunto entre diversos sectores y favorece la preparación permanente de los estudiantes desde distintas disciplinas, con vistas a su futuro desempeño profesional. Asimismo, resaltó el compromiso con el cuidado del medioambiente como una vía esencial para proteger la salud humana, animal y vegetal.

Una Sola Salud, desde el espacio académico

Las Tunas es un territorio con una tradición consolidada en el trabajo intersectorial en salud y la Universidad de Ciencias Médicas asume el enfoque de “Una Sola Salud” como un eje transversal de la formación, denotó el Máster en Ciencias en Salud Pública, Erick Rondón Sánchez coordinador del grupo intersectorial Una Sola Salud en la provincia.

«La Universidad asume el paradigma, a partir de la cátedra multidisciplinaria para que los futuros médicos, estomatólogos, enfermeros y tecnólogos comprendan desde la teoría y la práctica, que la salud depende también de la calidad del agua que se bebe, de los alimentos que se consumen y del entorno en el cual se vive».

Explicó que «sustentada en estrategias diversas, la institución acciona en las comunidades donde existen determinantes de salud diversos, y desarrolla el trabajo extensionista en los consejos populares para modificar, disminuir y erradicar los problemas sanitarios, las enfermedades que son punto de partida de los animales, pero también las relacionadas con la contaminación ambiental».

El también director de Extensión Universitaria de la Universidad explicó que «el impacto se consolida en la extensión universitaria, proceso sustantivo de la Educación Superior junto a la docencia y la investigación, evidencia el importante vínculo universidad-sociedad fuera del entorno educativo para construir el saber más allá del campus, y se inserta en la solución de los problemas de salud que afectan a la población.

«Los problemas sanitarios del territorio, desde la vigilancia de vectores hasta la calidad de los alimentos, no tienen una sola puerta de entrada, por ello la producción local de alimentos, el cuidado del suelo y del agua y la prevención de enfermedades transmitidas por alimentos son eslabones de una misma cadena.

“La Cátedra Una Sola Salud desarrolla un programa de actividades que comenzó en junio de 2026 con el propósito de fortalecer el quehacer científico y dar paso a una nueva edición del evento provincial EcoSalud, prevista para junio de 2027. La cita ofrecerá un espacio para la socialización de estudios, experiencias desarrolladas en los consejos populares y resultados relacionados con las zoonosis, la contaminación ambiental y la inocuidad alimentaria.

“El grupo intersectorial, por su parte, desde la coordinación de Salud articula acciones de promoción, prevención, capacitación y enfrentamientos a incidencias epidemiológicas de conjunto con diferentes sectores, como la agricultura, sanidad vegetal, meteorología, recursos hidráulicos y educación”.

Agregó el galeno que «el quehacer tiene entre los ejemplos un programa de extensión para enfrentar el impacto de las cianobacterias tóxicas en agroecosistemas ganaderos, específicamente en ovinos y caprinos, en el municipio Jesús Menéndez, el cual permitió la capacitación y la investigación participativa para mitigar el impacto, mejorar la percepción del riesgo y contribuir al desarrollo de recursos humanos en función de la autogestión y la resiliencia».

«Aunque cada tres de noviembre el mundo recuerda la trascendencia del enfoque Una Sola Salud, desde Las Tunas la mirada intersectorial diaria apuesta por construir entre todos la salud e incidir en los determinantes sociales y ambientales», especificó.

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