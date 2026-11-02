Chaparra gana por la vía rápida y Veteranos sufre para doblegar a Delicias en la Copa Puerto Basket

Puerto Padre, Las Tunas.- La más reciente jornada de la Copa Puerto Basket, desarrollada el pasado sábado en la cancha de la Anacahuita, dejó un panorama intenso en la lucha por la cima, con resultados que combinan la sorpresa administrativa, un duelo de infarto y un cierre contundente.

En el primer turno de la tarde, Chaparra sumó una victoria sin necesidad de sudar la camiseta. El equipo de Tunas EIDE no se presentó al encuentro, lo que otorgó el triunfo al subcampeón por marcador oficial de 20 x 0, según establece el reglamento del torneo para estos casos.

El plato fuerte de la jornada llegó en la segunda hora, donde Veteranos y el sotanero Delicias protagonizaron un verdadero partidazo. Lejos de ser un trámite, el equipo de Delicias vendió cara su derrota y estuvo a punto de dar la campanada. Finalmente, el tricampeón se llevó la victoria por la mínima diferencia, 80 x 78.

El gran artífice del triunfo fue Alejandro Gómez, quien firmó una actuación monumental con 34 puntos, bien secundado por el capitán Hipólito Infante, que aportó 18 unidades. Por los derrotados, el esfuerzo ofensivo fue repartido entre Rolando Goodrig, con 26 puntos, y Dachel Hinojosa, con 24, quienes mantuvieron a su equipo en la pelea hasta el último segundo.

En el partido de cierre, Vázquez se impuso con claridad a Salvador Cisnero con pizarra de 59 x 49. Los vencedores contaron con una ofensiva equilibrada liderada por William Velázquez (18 puntos) y Osmany Rodríguez (13 puntos). Por la escuadra que viste de color amarillo, los máximos anotadores fueron Juan Carlos Almaguer, con 17 puntos, y Eduardo López, con 12, aunque sus esfuerzos no fueron suficientes para evitar la derrota.

Con estos resultados, la competición se mantiene al rojo vivo. Chaparra suma puntos vitales sin desgaste físico, Veteranos demuestra que sabe sufrir en los partidos cerrados y Vázquez recupera terreno en la tabla. La afición de Puerto Padre sigue disfrutando de un torneo donde las figuras consagradas como Alejandro Gómez y Tomás García se lucen jornada tras jornada.

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