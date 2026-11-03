Cambio de matriz energética mejora servicios en Bufete Colectivo

Las Tunas.- Desde hace varias semanas el Bufete Colectivo del municipio de Las Tunas cambió su matriz energética, con la instalación de paneles solares fotovoltaicos, lo cual favorece la prestación de servicios a los clientes que solicitan diferentes gestiones o representación legal de abogados.

Los trabajadores de la unidad, encabezados por su directora, Arianne Beneitez Fernández, han extendido los horarios de atención -ahora de 8.00 am a 3.00 pm- lo que también permite menor demora de algunos procesos solicitados por los residentes en Manatí, Majibacoa y el territorio cabecera.

A propósito, la funcionaria precisó que en la unidad laboran profesionales que se caracterizan por su responsabilidad y por cuidar que los trámites se hagan en el tiempo establecido. Acotó que “para ello cada día existe un equipo de guardia, que atiende de manera particularizada cada caso”.

Dijo Beneitez Fernández que algunas solicitudes que se presentan en el Registro Civil se hacen en determinados días. “Por ejemplo, los lunes y los viernes se gestionan los documentos registrales como certificación de nacimiento, defunción y estado civil de las personas.

“También se expiden los antecedentes penales para surtir efecto en el extranjero, lo que se hace los días martes y jueves. Aclaro que en ocasiones se recogen pocos casos porque el volumen de documentación que se tramita en el Bufete especializado es muy grande”.

Para conocer otros detalles sobre el uso de la energía solar en el Bufete Colectivo del municipio de Las Tunas escuche la entrevista a su directora.

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