12 de Nov de 2025

Tiempo21 de Radio Victoria

Deporte

Los Leñadores buscarán la revancha en el Latinoamericano

12 de Nov de 2025
 - Gretel Yanet Tamayo Velázquez
   156

Las Tunas.- Los Leñadores de Las Tunas regresan hoy al terreno del estadio Latinoamericano con la misión de borrar la amarga derrota sufrida en el primer choque frente a los Industriales, donde cayeron por nocaut con marcador de 11×1.

El conjunto tunero sabe que la clave para cambiar la historia estará en el funcionamiento de los tres departamentos de juego.

Los lanzadores tendrán como desafío contener la ofensiva azul, que en el debut se mostró implacable y castigó sin piedad. Mientras que en la defensa la concentración será vital para evitar errores que puedan abrirle las puertas a los capitalinos.

La ofensiva, sello del conjunto verdirrojo, debe despertar y producir las carreras oportunas que les permitan mantenerse en el juego.

Para este desafío se vivirá un duelo entre el zurdo Eliander Bravo y el derecho Raymond Figueredo, dos de los mejores lanzadores del país.

La fanaticada espera un partido más cerrado y emocionante, pues los Industriales buscarán mantener su dominio en casa, mientras que los tuneros llegan ansias de desquite y el orgullo herido al sumar tres derrotas al hilo.

El choque promete ser un verdadero examen de carácter para los Leñadores, que intentarán demostrar que son los reyes de Cuba.

 

/lrc/

Comente con nosotros en la página de Facebook y síganos en Twitter y Youtube

Temas: 64 Serie nacional de béisbol - Industriales - Leñadores de Las Tunas

Últimas noticias

Parte a Santiago de Cuba contingente de la Empresa Eléctrica tunera

Unos 60 trabajadores de la Empresa Eléctrica de Las Tunas, agrupados en un contingente que honra con su nombre al patriota insigne del territorio, Vicente García González, partieron hacia Santiago de Cuba para incorporarse a las labores de restablecimiento del servicio afectado por el huracán Melissa.

Los sueños de Rafael Alarcón migran a la piel digital

Las Tunas.- La primera exposición individual del artista de la plástica Rafael Alarcón ha dado un giro hacia el mundo virtual, impulsado por las inclemencias del tiempo y la necesidad de adaptarse; "Sueños y formas de piel", inaugurada el 18 de octubre en la Galería...

Las Tunas de la normalidad a la cotidianidad

Tras ser declarado por el Consejo de Defensa Nacional el estado de normalidad, la provincia de Las Tunas enfrenta el reto de culminar un grupo importante de acciones que permitan retomar la cotidianidad existente antes del paso del huracán Melisa.

Más leido

Otras Noticias

0 comentarios

Enviar un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *