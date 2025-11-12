Portada » Noticias » Deporte » Los Leñadores buscarán la revancha en el Latinoamericano

Las Tunas.- Los Leñadores de Las Tunas regresan hoy al terreno del estadio Latinoamericano con la misión de borrar la amarga derrota sufrida en el primer choque frente a los Industriales, donde cayeron por nocaut con marcador de 11×1.

El conjunto tunero sabe que la clave para cambiar la historia estará en el funcionamiento de los tres departamentos de juego.

Los lanzadores tendrán como desafío contener la ofensiva azul, que en el debut se mostró implacable y castigó sin piedad. Mientras que en la defensa la concentración será vital para evitar errores que puedan abrirle las puertas a los capitalinos.

La ofensiva, sello del conjunto verdirrojo, debe despertar y producir las carreras oportunas que les permitan mantenerse en el juego.

Para este desafío se vivirá un duelo entre el zurdo Eliander Bravo y el derecho Raymond Figueredo, dos de los mejores lanzadores del país.

La fanaticada espera un partido más cerrado y emocionante, pues los Industriales buscarán mantener su dominio en casa, mientras que los tuneros llegan ansias de desquite y el orgullo herido al sumar tres derrotas al hilo.

El choque promete ser un verdadero examen de carácter para los Leñadores, que intentarán demostrar que son los reyes de Cuba.

