Leñadores de Las Tunas arrasan con los Gallos y afianzan su racha en el José Antonio Huelga

Leñadores de Las Tunas arrasan con los Gallos y afianzan su racha en el José Antonio Huelga

Las Tunas.- Los Leñadores de Las Tunas sumaron su segunda victoria consecutiva ante los Gallos de Sancti Spíritus en el estadio José Antonio Huelga, tras imponerse con marcador de 11×1 en ocho entradas.

Con este resultado, el enfrentamiento particular marcha 4-2 a favor de los tuneros, quienes además llegan en un momento demoledor: en sus últimas diez salidas, acumulan ocho victorias y solo dos derrotas.

La ofensiva tunera no tardó en hacer daño. Abrieron el marcador en el tercer inning con un batazo de cuatro esquinas de Yosvani Alarcón con dos compañeros a bordo, para poner el 3×0 parcial.

En el cuarto capítulo, Las Tunas sentenciaría el juego al fabricar un racimo de cuatro carreras. El inning inició con un jonrón solitario del mayor de los Alarcón, seguido de un error y un elevado de sacrificio de Leonardo Joseph que remolcó a Roberto Baldoquín. Posteriormente, con las bases llenas, un sencillo de Yosvani impulsó dos carreras más para el 7×0.

En el quinto inning, un fly de sacrificio de Joseph al jardín izquierdo permitió anotar la octava carrera. Los Gallos lograron su única anotación en el sexto inning, gracias a un rodado de Delvis Hernández que permitió anotar a Yean Carlos González.

Los verdirrojos cerraron la paliza con una carrera más en el séptimo inning (otro elevado de sacrificio de Joseph) y dos anotaciones en el octavo inning, gracias a un doblete de Yerlandy Damas y un batazo de vuelta completa de Maikel Yordan Molina (su primero de la temporada).

El pitcheo tunero fue sencillamente dominante. El abridor y ganador Yosbel Cansino (3-1) lanzó cinco innings en blanco, permitiendo solo un hit, ponchando a tres y otorgando cinco bases por bolas. El relevo lo complementó Anier Pérez (2.0 INN, 3 H, 1 CL) y Sergio Aurelio Fernández (1.0 INN, 1 H, 0 CL) para sellar la victoria.

Por su parte, el pitcheo de Sancti Spíritus fue castigado. El derrotado Leonardo Gallardo (1-1) solo duró 3 innings, permitiendo cuatro hits y cinco carreras limpias. La artillería tunera explotó a los relevistas Briant Canino, Edgar Espinosa y Reicher Gómez, quienes en conjunto toleraron 6 carreras más.

Yosvani Alarcón fue el hombre grande de la tarde al batear de 4-2 con un cuadrangular y cinco carreras impulsadas, siendo el motor principal de la ofensiva, Roberto Baldoquín de 2-1, mostrando una gran disciplina al negociar bases por bolas y anotar en tres ocasiones y Leonardo Joseph, quien no dio hits oficiales, pero fue clave con dos elevados de sacrificio para remolcar tres carreras.

Los Leñadores demuestran por qué son uno de los mejores equipos del campeonato, combinando una ofensiva letal con un pitcheo abridor que dominó a placer a la tropa espirituana.

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