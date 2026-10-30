Ganadero de Las Tunas merece premio Guillermo Leyva

Las Tunas.- El usufructuario Wilber Oduardo Pérez, del municipio de Las Tunas, mereció el premio Guillermo Leyva, en la categoría de productor individual, el más alto reconocimiento que otorga la Asociación Cubana de Producción Animal, Acpa, por sus resultados integrales en el manejo del ganado y la finca Canaán.

A propósito de esa condición, Yanelis Garcés Franco, presidenta de Acpa en el territorio tunero, precisó que ese galardón distingue la constancia, el liderazgo y los resultados en el vínculo entre la ciencia, la superación y el compromiso con la formación vocacional de las nuevas generaciones.

Dijo que su gestión le ha permitido mejorar el entorno con la siembra de alimento animal, el mejoramiento genético de ganado mayor y menor, la generalización de buenas prácticas y el respeto al medio ambiente, con el uso de energía renovable para los diferentes procesos.

Wilber Oduardo Pérez es ahora mismo uno de los mejores ganaderos de la provincia de Las Tunas y también sobresale por la introducción de la ciencia y la técnica, la entrega de leche a la bodega de la comunidad de La Veguita, los aportes a hogares maternos y de ancianos y su participación en las ferias agrocomerciales.

Según el destacado productor, resulta importante el proyecto de desarrollo local que promovió el gobierno municipal, el que ha sido beneficioso, especialmente por la instalación de paneles solares fotovoltaicos de seis kilowatts, que permiten moler caña y plantas proteicas a los animales.

Casi todos los años, la filial de Acpa en la provincia logra reconocimientos a algunos de sus afiliados, lo que evidencia el buen trabajo de la organización en la crianza de ganado mayor y menor.

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