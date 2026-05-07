Los Leñadores cedieron terreno en el Mella

Las Tunas.- Los Leñadores de Las Tunas no pudieron defender su Bosque Encantado este jueves y terminaron cayendo 5×2 frente a los Leones de Industriales.

La novena tunera abrió con el refuerzo cienfueguero Islay Sotolongo en el montículo, pero cargó con el revés al permitir tres anotaciones en cuatro entradas. Más tarde, Keniel Ferraz y Andier Reyes intentaron contener la ofensiva azul y no pudieron.

Los verdirrojos lograron descontar gracias a un cuadrangular de Liuber Gallo y un sencillo impulsor de Yudier Rondón, pero no fue suficiente ante la respuesta capitalina.

Por Industriales, la tropa de Guillermo Carmona mostró una ofensiva más activa que en jornadas anteriores y supo aprovechar las debilidades rivales. En la segunda entrada, dos sencillos consecutivos, una base por bolas y un roletazo de Roque Tomás abrieron la cuenta. Yaser Julio González amplió la ventaja con su segundo jonrón del torneo en el tercer capítulo, mientras Ariel Hechavarría sumó otro batazo de vuelta completa en el quinto.

Desde el montículo, Alberto Hechavarría se apuntó su primera victoria con el uniforme azul tras cinco capítulos de labor, y Fernando Betanzo completó la faena con tres ceros consecutivos frente a la artillería oriental. El cerrador Yunier Batista consiguió su segundo salvamento de la temporada.

Así, los Leones rugieron más fuerte en el Mella y dejaron a los Leñadores sin opciones de victoria. Los de la capital celebraron su tercer triunfo en la Liga Élite y empataron en la segunda posición con los Leñadores con tres victorias y dos derrotas en el torneo.

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