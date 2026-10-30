Arturo Santana llega hasta Las Tunas para presentar su más reciente obra

​​Las Tunas.- La jornada cinematográfica proyectada para este viernes en el Cine Teatro Tunas trascendió la mera agenda protocolar para convertirse en una lección magistral de cine, memoria y creación.

La visita del destacado director de cine Arturo Santana dejó una profunda huella entre los creadores y el público tunero, gracias a un intercambio honesto, desprovisto de formalismos y cargado de reflexiones sobre la profesión y el lenguaje audiovisual en Cuba.

​Durante el conversatorio matutino en el vestíbulo de la institución cultural, rodeado de creadores locales, Santana huyó de las etiquetas tradicionales de talleres para abogar por la libertad de un intercambio directo y espontáneo.

Ante la pregunta sobre el rol del cineasta, evocó una máxima de sus primeros años en la industria: «Un director de cine es el que dirige la película que otros hacen, pero también es un tipo muy solo que tiene que responder muchas preguntas».

​Con sobriedad y agudeza, el creador desmitificó el rodaje al describir cómo, tras el bullicio de la jornada y el corte de escena, el director suele quedar parado en el centro del plató, asumiendo en soledad el peso de las decisiones artísticas y los matices del proceso creativo.

Asimismo, rememoró sus inicios en el videoclip a finales de los 80 y principios de los 90, etapa que catalogó como una especie de «nueva ola cubana», y su paso por el emblemático programa Lucas, en el que contribuyó a sentar las bases estéticas que luego trasladó al largometraje de ficción.

​El intercambio no solo se nutrió de palabras; la música en vivo hizo su entrada como un homenaje directo a la melomanía que caracteriza la obra del realizador.

Santana, quien llegó a la provincia procedente del Festival de la Cultura Iberoamericana en Holguín, destacó el valor de presentar su obra en el oriente cubano y el vínculo especial que guarda una de las historias de su filmografía con la identidad tunera.

​Como colofón de la cita, la puesta en pantalla de su más reciente cinta, 5 historias de amor y un bolerón desesperado, confirmó la sintonía del realizador con los espectadores, entre pasiones urbanas, desencuentros y acordes de bolero, la obra ratifica que el cine hecho desde la honestidad estética sigue encontrando un refugio cálido y apasionado en las salas de Las Tunas.

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