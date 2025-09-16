16 de Sep de 2025

Victoria tunera en Bayamo

16 de Sep de 2025
 - Gretel Yanet Tamayo Velázquez
Las Tunas.- Los Leñadores de Las Tunas derrotaron a los Alazanes con marcador de 4×3 y extendieron a siete su racha de victorias en la Serie Nacional 64.

El abridor Eliander Bravo estuvo en el montículo durante cinco entradas y un tercio, donde permitió tres carreras, incluido los jonrones de Alexquemer Sánchez y Alfredo Despaigne.

De mantener la ventaja se encargaron los relevistas Keniel Ferraz y Alberto Pablo Civil. Ferraz enfrentó a nueve bateadores y mostró un dominio total sobre los rivales.

Los tuneros activaron su artillería al conectar 12 indiscutibles con destaque para Yassel Izaguirre (2H), Yosvani Alarcón (2 H/2 CI),  Roberto Baldoquín (3 H) y Héctor Castillo (2 H/1CI).

El relevista Leandro David Bellas cargó con el revés con trabajo de 6.1 entradas, donde solo aceptó seis jits a la fuerte artillería tunera y le anotaron las dos carreras que resultaron decisivas.

Este martes Leñadores y Alazanes volverán a enfrentarse en el Mártires de Barbados, en el segundo choque de la subserie. Por los verdirrojos lanzará el derecho Alejandro Meneses.

