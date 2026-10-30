Gobernadora de Las Tunas llama a transformar los métodos de trabajo para impulsar las políticas sociales

Las Tunas.- Cambiar los sistemas de trabajo, analizar con mayor profundidad la conducción de tareas y programas, y poner más pensamiento en cada proceso, con el apoyo de expertos, especialistas y universidades, fue el llamado que realizó la gobernadora de Las Tunas, Yelenys Tornet Menéndez, durante la más reciente sesión del Consejo de Gobierno Provincial.

«Son tiempos de mover el pensamiento y trabajar por prioridades», afirmó la dirigente al evaluar la marcha de varias de las 176 transformaciones económicas y sociales que se implementan en el territorio. En particular, cuestionó la falta de resultados concretos en políticas relacionadas con la atención a las personas en situación de vulnerabilidad.

En este ámbito, recordó que Las Tunas fue la última provincia del país en concluir la caracterización y posterior selección de los beneficiarios, lo que ha provocado atrasos en la entrega de los alimentos garantizados por la dirección del país.

A ello se suma que solo se ha ejecutado el 50 por ciento del presupuesto destinado a la adquisición de recursos para personas acogidas a la asistencia social, cuando restan apenas dos meses para concluir el año.

También persisten demoras en la creación de hogares de alimentación comunitaria, no se ha generalizado el vínculo de pensionados con las formas de gestión no estatal para el cobro de sus prestaciones, ni se han constituido los fondos locales de emergencia previstos. De igual manera, la cobertura de trabajadores sociales apenas supera el 80 por ciento.

En total, son 13 las políticas sociales aprobadas dentro del proceso de transformaciones para las cuales el país ha destinado alrededor de tres mil millones de pesos. Sin embargo, Tornet Menéndez insistió en que esos recursos no bastarán sin el compromiso y la dedicación que demandan objetivos de esta naturaleza.

La agenda del Consejo de Gobierno Provincial también incluyó el análisis de la estrategia para revitalizar el programa fundacional del médico y la enfermera de la familia, la atención a los planteamientos de los electores, el cumplimiento del plan de verificaciones presupuestadas y el comportamiento del Programa de Atención Materno Infantil.

Aunque Las Tunas figura entre las seis provincias cubanas con indicadores de mortalidad infantil por debajo de la media nacional y mantiene en cero la mortalidad materna, la gobernadora señaló preocupaciones asociadas al elevado índice de bajo peso al nacer y a la baja ocupación de los hogares maternos, entre las más reducidas del país.

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