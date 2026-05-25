Trabajan en Las Tunas por disminuir el embarazo en la adolescencia y el bajo peso al nacer

Trabajan en Las Tunas por disminuir el embarazo en la adolescencia y el bajo peso al nacer

Las Tunas.- Urge trabajar con todos los factores intersectoriales para disminuir el aumento de los índices de embarazo adolescente y el bajo peso al nacer, afirmó en esta ciudad el director general de Salud Pública en la provincia de Las Tunas, el doctor Ariel Guevara Bringa.

«En el mes de abril la provincia mostró el incremento de 70 embarazos en adolescentes, cifra que elevó la tasa provincial al 21 por ciento, en tanto el bajo peso al nacer registra un 7,7 por ciento en su comportamiento, e identifica con mayores registros los municipios de Amancio, Las Tunas y Puerto Padre», refirió el directivo.

Al respecto detalló «se debe combatir la anemia, la ganancia de peso insuficiente y los riesgos sociales, así como mejorar las condiciones de los hogares maternos y elevar su índice ocupacional, a partir de la importancia estratégica del ingreso de las gestantes en esos centros, pues cuando la gestante ingresa a tiempo y permanece bajo cuidado, los indicadores de anemia, desnutrición y bajo peso al nacer se reducen drásticamente».

Explicó el máximo representante de la Salud Pública que en lo que va de año «el territorio mantiene en cero la muerte materna e incrementa la natalidad con más de 300 nacidos vivos».

También agregó que como parte de las estrategias nacionales en toda la provincia en el actual mes de mayo se realiza una intervención sanitaria compleja, proceso que evalúa a la totalidad de las gestantes y los lactantes.

Explicó que ante las prioridades del Programa de Atención Materno Infantil se adoptan medidas para mejorar los indicadores de natalidad entre las que figuran la creación de comisiones multifactoriales a nivel de municipios para atender de manera diferenciada a las embarazadas con anemia y desnutrición, y fortalecer los hogares maternos con el apoyo de cooperativas y los gobiernos locales.

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