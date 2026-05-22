Los Leñadores imponen su ley en Las Tunas

Las Tunas.- Los Leñadores de Las Tunas dieron un golpe de autoridad en la IV Liga Élite del Béisbol Cubano al vencer por súper nocaut 16×1 a los Cazadores de Artemisa, en el estadio Julio Antonio Mella.

Con este resultado, los tuneros se colocaron a solo medio juego del primer lugar, en una jornada marcada por la suspensión del duelo entre Industriales y Matanzas debido a la lluvia.

La ofensiva oriental fue demoledora: 17 imparables en seis entradas y racimos de cuatro carreras en los dos primeros capítulos, más otro de cinco en el quinto, sentenciaron el partido. Los dirigidos por Abeicy Pantoja se convirtieron en el segundo equipo del campeonato en alcanzar diez victorias.

Entre los protagonistas del ataque brillaron Osmán Caruncho, con tres impulsadas, y Yassel Izaguirre, autor de un doble y un triple con dos remolques. Por su parte, Jean Lucas Baldoquín, quien regresó después de ocho meses sin jugar aportó de 3-2 con doble y dos carreras impulsadas. También se destacaron Leonardo Joseph y Roberto Baldoquín, quienes conectaron jonrones consecutivos como emergentes para decretar el final por la vía rápida.

En el montículo, Anier Pérez se llevó la victoria tras seis entradas sólidas, permitiendo solo un jonrón de Harold Vázquez. La derrota recayó en Omar David Pérez, castigado con 11 anotaciones en cuatro episodios.

En otro resultado, los Cachorros de Holguín fabricaron un racimo de ocho carreras en la tercera entrada y vencieron 9-7 a los Huracanes de Mayabeque en el estadio Calixto García. Mientras tanto, el choque entre Industriales y Matanzas quedó sellado en el segundo episodio con ventaja de 1-0 para los Cocodrilos.

La tabla de posiciones quedó de la siguiente manera: Industriales (10-6), Las Tunas (10-7), Holguín (9-8), Artemisa (8-8), Mayabeque (7-10) y Matanzas (5-10).

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