Reynaldo Espinosa domina los 200 metros en la Copa Cuba 

Las Tunas.- El tunero Reynaldo Espinosa Colás volvió a demostrar su dominio en la velocidad durante la Copa Cuba en La Habana, con un tiempo de 20.76 segundos en los 200 metros, aunque por debajo de sus mejores registros recientes.

Lo acompañaron en el podio, Anier López Utria (21.58) y Kenier Dani Aria Isacc (21.62). Aunque su marca no se considera de gran nivel para un especialista de esta distancia, se mantiene dentro de sus mejores actuaciones recientes, siendo la tercera más destacada después del 20.67 conseguido el 7 de mayo de 2026 y el 20.72 alcanzado en 2025.

Espinosa, nacido en Amancio en 2003, se ha consolidado como el referente de la velocidad cubana en los últimos años. Su progresión lo llevó a ser semifinalista olímpico en París 2024, un hecho histórico para Cuba, pues fue el primer corredor nacional en llegar a esa instancia en los 100 metros después de más de cuatro décadas.

Además, ha brillado en competencias internacionales como la Copa de Titanes de Mérida en abril de 2026, donde ganó los 100 metros y estableció un récord en los 200 con 20.86 segundos frente a rivales mexicanos.

En la Copa Cuba 2026, Espinosa Colas también se colgó el oro en los 100 metros planos y en el relevo 4×100 mixto.

Este año, el velocista centra su preparación en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026, donde será una de las principales cartas de triunfo para el atletismo cubano.

Su experiencia olímpica, junto con la consistencia mostrada en las últimas temporadas, lo convierten en un candidato sólido para subir al podio y reafirmar el liderazgo de Cuba en las pruebas de velocidad.

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