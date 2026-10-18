Michel Alejandro Díaz destaca en el “Hernán Lum in Memoriam” de Panamá

Las Tunas – El Maestro Internacional tunero Michel Alejandro Díaz Pérez tuvo una destacada actuación en el Torneo de Ajedrez Rápido “Hernán Lum in Memoriam” 2026, celebrado en Panamá, donde alcanzó el tercer lugar con 5,5 puntos tras siete rondas intensas.

El título correspondió al Gran Maestro Ermes Espinosa Veloz, también cubano, quien lideró la clasificación con seis unidades, seguido por Aramís Álvarez Pedraza y el propio Díaz Pérez, ambos con igual puntuación y separados por el sistema de desempate.

La representación cubana dominó las primeras posiciones con nombres como Elier Miranda Mesa y Karen Gutiérrez Espinosa, mientras los panameños Adrián Ignacio Cortés Franco y José Bernardo Fábrega Van Der Laat, ambos juveniles, se destacaron entre los locales.

Michel se mantiene entre los punteros en el apartado Blitz del “Hernán Lum in Memoriam” tras tres rondas, donde acumula tres unidades, igual puntuación que los Grandes Maestros Elier Miranda Mesa, Dylan Isidro Berdayes Ason y Ermes Espinosa Veloz, todos del club Ajedrez Criollo, quienes encabezan la clasificación general.

El certamen, reúne a más de 50 ajedrecistas de Cuba, Panamá, Argentina, España y Perú, bajo el sistema suizo y con ritmo de juego blitz.

El “Hernán Lum in Memoriam” se consolida como uno de los torneos más importantes del calendario panameño, con versiones en distintas modalidades y la participación de figuras reconocidas del continente. Este evento rinde homenaje al maestro Hernán Lum, impulsor del ajedrez en Panamá, y se ha convertido en un espacio de intercambio competitivo entre el Caribe y Centroamérica.

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