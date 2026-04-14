Las Tunas impulsa torneos de larga duración en el béisbol

Las Tunas.- Ante la suspensión de los torneos provinciales y nacionales, el béisbol en las pequeñas categorías en Las Tunas encontró una alternativa para mantener viva la pasión por el deporte y, al mismo tiempo, fomentar el desarrollo de nuevos talentos.

Carlos Vladimir González, comisionado municipal de béisbol, explicó que la subdirección deportiva orientó la realización de campeonatos de larga duración en todas las categorías.

«En la categoría 7-8 años, tres equipos —el combinado Tunas, el LPV y el Mella— disputan un torneo que se extenderá hasta finales de mayo. En el grupo 11-12 años, cuatro equipos ya acumulan ocho partidos cada uno, con el combinado Mella liderando la tabla, al igual que en la categoría menor. Por su parte, el 9-10 años iniciará este martes con atletas nacidos en 2016, mientras que los jueves competirán los nacidos en 2017 y 2018, señaló González.

El comisionado reconoció que uno de los principales retos es la escasez de árbitros, especialmente los sábados, cuando coinciden partidos en tres terrenos. “Generalmente estoy trabajando yo como árbitro en el 7-8, y algunos atletas o entrenadores fungen como árbitros en los otros espacios”, comentó.

Aunque en un inicio la propuesta tenía un carácter recreativo, González subrayó que los torneos también cumplen un objetivo estratégico. «Detectar talentos para las preselecciones del próximo curso. En ese sentido, se prevé dar un descanso en mayo y organizar en junio un campeonato municipal más competitivo, con mayor concentración de fuerzas», precisó el directivo.

Ademas agregó que «en la categoría 9-10, debido a la falta de profesores, se conformarán dos equipos de nacidos en 2016 para jugar los martes, mientras que los nacidos en 2017 y 2018 integrarán cuatro equipos bajo la dirección de Félix Román, y otros entrenadores aún por definir».

Con estas iniciativas, Las Tunas reafirma su compromiso con el desarrollo del béisbol, garantizando que, pese a las limitaciones, los niños y jóvenes continúen practicando y soñando con llegar a lo más alto del deporte nacional.

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