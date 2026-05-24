Alzan sus voces comunicadores en Las Tunas: «Basta de calumnias contra Raúl y contra Cuba»

Las Tunas. – Este domingo, la Plaza Cultural de Las Tunas se convirtió en el escenario de una contundente Tribuna Abierta, donde el pueblo tunero se concentró masivamente para manifestar su apoyo irrestricto al Comandante en Jefe de la Revolución Raúl Castro Ruz ante las más recientes acusaciones y maniobras calumniosas del gobierno de los Estados Unidos.

Entre la multitud que colmó la plaza, destacó la presencia compacta de los trabajadores del sector de las comunicaciones. Con banderas y pancartas, el colectivo de la División Territorial de ETECSA Las Tunas lideró el reclamo de los profesionales del sector, reafirmando que la soberanía nacional y la dignidad de sus líderes no se negocian.

Para los hombres y mujeres que garantizan la conectividad y los servicios de telecomunicaciones en el balcón del oriente cubano, esta convocatoria no solo representa un acto de presencia, sino un deber moral con la historia patria. Así lo confirmaron directivos y trabajadores de la entidad, quienes compartieron su sentir a pie de plaza.

Alberto Bello Espinosa, Jefe de Grupo Corporativo y secretario del comité del Partido Comunista de Cuba (PCC) en la División Territorial de Etecsa, enfatizó el valor de la resistencia y el compromiso colectivo en estos momentos:

«Para mí estar aquí significa un apoyo irrestricto a nuestro querido Raúl. Significa, además, defensa de la patria, defensa de nuestra revolución y de todo lo que hemos logrado en la resistencia hasta este momento».

La indignación ante la nueva provocación imperialista se hizo sentir en la voz de las mujeres del sector. Natasha Gómez, trabajadora de la propia división de Etecsa, expresó el profundo repudio popular hacia las falsedades emitidas, recordando la trayectoria de un líder que se ha ganado el afecto de su gente.

«Nos encontramos aquí demostrando la indignación de nuestro pueblo ante una más de tantas provocaciones y falsedades totales, que sabemos que lo que buscan es provocar rechazo. Hay que levantar las voces para hacerlo bien patente, porque es una afrenta contra nuestro líder Raúl, una personalidad de alta trayectoria que se ha ganado el cariño del pueblo y tiene una alta trascendencia en la obra revolucionaria».

«Él nos enseñó las virtudes de la Revolución, el valor que tenemos que tener los cubanos, la importancia de la unidad y de que si tenemos que cambiar, que sea para una mejor revolución, un mejor socialismo», afirmó Gómez.

En sus declaraciones, la trabajadora tunera dejó clara la postura de la sociedad cubana respecto a su propia soberanía y a las dificultades económicas recrudecidas por la política norteamericana:

«Si vamos a hacer cambios, los vamos a hacer nosotros, sin injerencia, sin imposiciones. Disposición al diálogo existe, pero no ante las mentiras, amenazas ni imposiciones. El imperio ya no sabe qué otra medida hacer ni qué calumnia inventar para lograr la desunión, pero aquí estamos dispuestos a defender a nuestros líderes, nuestras calles y nuestras escuelas. No queremos guerra, bombas ni destrucción; queremos diálogo respetuoso».

«Nosotros siempre estamos cambiando, lo que pasa es que cada vez que tomamos una medida para avanzar, ellos ven por dónde atacar y tronchar ese avance. Pero nuestro pueblo trabajador sabe que la Revolución fue construida y defendida por nuestros padres, por los mambises, y la vamos a mantener. ¡Basta de calumnias, basta de mentiras, que nos dejen vivir y trabajar! «.

La Tribuna Abierta de este domingo en Las Tunas constituyó una reafirmación de que el sector de las comunicaciones se mantiene firme, conectando no solo las redes del país, sino también la unidad y el consenso popular en torno a sus líderes históricos.

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