Las Tunas vuelve a vestir de flores el recuerdo de Camilo

LasTunas.- La Jornada Camilo-Che culmina este 28 de octubre con el tradicional homenaje al Señor de la Vanguardia, una fecha en la que las nuevas generaciones se acercan a la historia a través de las flores y la memoria.

Las flores vuelven a ser protagonistas en Las Tunas en esta mañana, cuando niños y jóvenes se suman al homenaje a Camilo Cienfuegos Gorriarán, el Comandante de la sonrisa amplia y el sombrero alón, cuya memoria permanece ligada a una de las tradiciones más arraigadas del pueblo cubano.

Cada flor representa también una oportunidad para conocer al hombre que, más allá de su trayectoria como combatiente, quedó en la memoria colectiva por su sencillez, su sentido del humor y su cercanía con el pueblo.