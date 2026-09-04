Las Tunas vive su Feria del Libro: tres días para leer y compartir

Las Tunas.- La ciudad de Las Tunas inauguró este 4 de septiembre la Feria del Libro y la Literatura 2026, un evento que se extenderá hasta el día 6 y que convierte al parque Maceo y sus alrededores en un espacio de encuentro entre lectores, escritores e instituciones culturales.

La cita está dedicada al centenario del natalicio de Fidel Castro, a Rusia como país invitado de honor, y a los escritores tuneros Adalberto Hechavarría Alonso y Jorge Luis Peña Reyes, quienes reciben un reconocimiento especial por su aporte a la literatura local. Además, la Editorial Sanlope celebra su 35 aniversario, reafirmando su papel en la promoción de autores de la región.

Más allá de las presentaciones y conferencias, la feria es una invitación a vivir la literatura como experiencia colectiva. Es un espacio para descubrir nuevas lecturas, apoyar a los escritores locales y compartir en familia. Aunque las condiciones logísticas son más austeras este año, el espíritu se mantiene: defender la cultura como refugio y esperanza.