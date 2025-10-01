Los Leñadores doblegan a los Huracanes en 11 entradas

Las Tunas.- Los Leñadores de Las Tunas derrotaron a los Huracanes de Mayabeque 8×7, en el primer partido del enfrentamiento particular.

Los Huracanes tomaron el mando en la primera entrada por un indiscutible remolcador de Alexander Pozo y luego anotaron otras dos carreras para ampliar la ventaja.

El derecho Annier Pérez se subió a la lomita por primera vez como abridor en sus cinco series nacionales y aunque no se vio del todo cómodo aguantó los bates de los occidentales. En tanto, Albert Valladares contuvo la ofensiva tunera durante cinco entradas donde solo aceptó una anotación.

En el octavo capítulo, Héctor Bermúdez fue castigado por un largo jonrón de Roberto Baldoquín que encontró a los hermanos Alarcón en las almohadillas y Las Tunas tomó el mando 4×3.

En el noveno episodio, los mayabequenses anotaron la carrera del empate ante los envíos del cerrador Alberto Pablo Civil, quien se vio dubitativo en su trabajo.

Ya en la décima entrada, el conjunto de Mayabeque anotó tres carreras, pero los tuneros respondieron con su ofensiva.

El mayor de los Alarcón, Yordanis, ligó un vuelcercas que sirvió para volver a empatar el choque 7×7.

En el ininng 11, el relevista Keniel Ferraz dejó en cero a los Huracanes y los verdirrojos aprovecharon para anotar la carrera que sirvió para ganar el partido.

Ferraz se llevó la victoria y Adrián Sosa cargó con el revés.

Los dirigidos por Abeyci Pantoja tienen ahora balance de 13-6 y siguen en la zona de clasificación a la postemporada.

/lrc/

Comente con nosotros en la página de Facebook y síganos en Twitter y Youtube