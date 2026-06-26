Los Leñadores vuelven a caer ante los Cachorros y la semifinal se empata

Los Leñadores vuelven a caer ante los Cachorros y la semifinal se empata

Las Tunas.- Los Cachorros de Holguín firmaron este jueves una victoria clave al imponerse 13×5 sobre los Leñadores de Las Tunas, resultado que iguala la semifinal de la IV Liga Élite del Béisbol Cubano con dos triunfos por bando.

El arranque fue eléctrico: ambos equipos anotaron dos carreras en el primer inning, gracias a los dobles de José Amaury Noroña por los verdirrojos y Harold Vázquez por los locales. Sin embargo, el rumbo cambió en el segundo episodio, cuando Holguín castigó al abridor Eliander Bravo con un racimo de tres anotaciones que lo sacó del montículo.

Los holguineros siguieron anotando gracias al jonrón 100 de Michael Gorguet en Series Nacionales y un doble de Leonardo Alarcón, que remolcó a dos compañeros.

Esa ventaja inicial se consolidó en el quinto capítulo, donde Andier Reyes permitió tres de las cuatro carreras que ampliaron la diferencia.

En la lomita, Wilson Paredes se acreditó el triunfo tras cinco innings de labor, en los que permitió dos anotaciones de Noroña, una de ellas por cuadrangular. Su relevo, Jesús Enrique Pérez, fue castigado por un jonrón de tres carreras de Yosvani Alarcón en el séptimo, aunque ese batazo apenas maquilló la pizarra.

La serie continuará mañana en el estadio Calixto García y los Leñadores dependerán de Yosmel Garcés para volver a la senda ganadora.

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