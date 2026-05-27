Chaparra y Veteranos triunfan en séptima fecha de la Copa Puerto Basket

Chaparra y Veteranos triunfan en séptima fecha de la Copa Puerto Basket

Puerto Padre, Las Tunas.- Los quintetos de Chaparra y Veteranos triunfaron en la séptima fecha competitiva de la Copa Puerto Basket, y pugnan por el primer lugar de la fase clasificatoria, el cual otorga boleto directo a los play off.

Chaparra derrotó a Salvador Cisneros 59 puntos por 49, mientras Veteranos ratificó el buen momento de forma que viven al vencer con autoridad a Aldeanos 80 x 60. El equipo de Delicias fue al descanso en la jornada.

Por los representantes del municipio de Jesús Menéndez destacaron a la ofensiva Tomás García con 16 puntos, y José Vázquez con 13 unidades. Por Salvador Cisneros José Antonio Pérez sumó 20 tantos.

Más allá del resultado, Salvador Cisneros ganó en presentación: sus jugadores lucieron un vistoso uniforme, demostrando profesionalismo y compromiso, el cual mereció elogios de los organizadores del torneo.

Veteranos tuvo como líder a Alejandro Gómez con 36 puntos e Hipólito Infante con 16. Por Aldeanos sobresalieron Orlando Peña al sumar 20 unidades y Kevin Hechavarría completó 18.

Con estos resultados, el torneo entra en su recta final con Chaparra y Veteranos como principales candidatos a asegurar el pase directo a la gran final.

Posiciones

1-Chaparra 5-1

2-Veteranos 4-2

3-Aldeanos 2-4

4-Delicias 2-3

5-Salvador Cisneros 1-4

La octava fecha de la fase regular, se disputará el próximo sábado desde las cuatro de la tarde en la cancha de La Anacahuita en la ciudad Puerto Padre.

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