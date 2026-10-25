Los Leñadores Las Tunas comparten con Santiago de Cuba la cima oriental

Los Leñadores Las Tunas comparten con Santiago de Cuba la cima oriental

Las Tunas.- Los Leñadores de Las Tunas extendieron este domingo su racha triunfal a cinco victorias consecutivas, tras imponerse 12×2 a los Toros de Camagüey en un duelo que apenas llegó a seis entradas por la lluvia, pero que fue declarado válido.

Con este resultado, los tuneros acumulan 11 triunfos y siete derrotas, y comparten el liderato de la zona Oriental junto a Santiago de Cuba.

El Estadio Julio Antonio Mella fue testigo de una ofensiva desbordada que volvió a confirmar el excelente momento del conjunto verdirrojo. Los Leñadores marcaron dos carreras en el primer episodio, seis en el cuarto y cuatro en el sexto, para asegurar un éxito que nunca estuvo en peligro.

Por Las Tunas, el derecho Yosbel Cansino tuvo su mejor salida de la temporada: trabajó cinco entradas completas sin permitir carreras limpias, con control y solo tres indiscutibles. Con esta actuación, Cansino llegó a dos victorias después de dos aperturas complicadas en la primera gira del equipo, recuperando confianza y ritmo.

El relevo de Steven Rodríguez fue infructuoso al aceptar dos carreras, pero Rodolfo Díaz completó el trabajo sin permitir libertades, sellando una faena sólida del cuerpo de lanzadores tuneros.

La ofensiva tunera fue un festival de batazos. Yordanis Alarcón (3-2/ 3 CI) conectó su quinto jonrón de la campaña, reafirmándose como uno de los líderes ofensivos del torneo. También destacaron Henry Quintero (4-3/1 CI), Jean Lucas Baldoquín (3-3/ 2 CI) y Yudier Rondón (4-2/3 CI), quienes impulsaron carreras clave y mantuvieron la presión sobre el pitcheo camagüeyano.

En total, los Leñadores sumaron 13 hits, con producción repartida a lo largo de la alineación.

Los Toros solo pudieron marcar dos anotaciones en la parte alta del sexto inning, aprovechando un par de boletos y batazos oportunos de Rafael Álvarez y Roberto Acevedo. Sin embargo, la ofensiva visitante nunca logró hilvanar un ataque sostenido.

La lluvia obligó a detener el encuentro tras seis entradas, pero el marcador ya reflejaba una superioridad clara.

El duelo fue oficialmente válido y mostró la recuperación de Las Tunas como uno de los equipos más consistentes del campeonato.

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