Herbert Toranzo, “en buena racha” con los premios

Las Tunas.- Herbert Toranzo, escritor avileño radicado en el Balcón de Oriente, se alzó con el premio de la última edición del concurso Prosa de Prisa, convocado por la filial provincial de la Fundación Nicolás Guillén. Venía de obtener también el premio en el certamen Antonio Borrego. “Parece que estoy en buena racha”, bromea el autor, pero todo ello es –más que nada- fruto de su superación y talento.

“Esta vez reseñé el libro Escucha al pájaro mosca y le puse por título Lienzos reciclados de Carlos Esquivel”, aclara sobre su galardón más nuevo. ¿Por qué ese nombre?, le pregunté; a lo que rápidamente respondió: “En la introducción se dice que hay dos o tres temas nada más en la literatura universal y que lo que importa son las variaciones sobre estos.

“El reciclaje existe desde que el mundo es mundo y desde que la literatura es literatura. Se retoman esos temas, se reciclan y cada cual lo pasa por el tamiz, por el filtro personal de sus tragedias o comedias personales, de sus vivencias y manera de ver las cosas.

“En este caso, Carlos hace una recreación de la literatura cubana contemporánea o, más bien, de la cultura cubana contemporánea. Esto es muy esquiveliano, pues desde hace años lo viene explotando, no solo en ese libro”.

Asimismo, le llama la atención en la obra de su colega que “cada uno de los cuentos tiene particularidades. Hay algunos que son más modernos en la estructura, o sea, poco convencionales, donde utiliza a veces viñetas con números para dividir la parte del relato, estructuras no lineales de introducción, nudo y desenlace… Otros son más ortodoxos; se centran en el drama, las tragedias personales de cada personaje y esas reelaboraciones de temas como la muerte desde un abanico bastante amplio.

«El drama personal llama siempre la atención, aunque haya cierta dosis de ironía y sarcasmo, que también es muy propio en Esquivel”.

Herbert confiesa que muchas veces el género que le hizo acreedor de este lauro tiene sus raíces de presentaciones de libros, que no le gusta la improvisación y, por eso, primero se estudia bien la obra, antes de escribir. Reseñas como Lienzos… nacieron de ese influjo, lo que lo ha hecho acreedor de cierto entrenamiento en este tipo de texto mixto, que bebe de lo periodístico y lo literario, del ensayo y de la crítica.

En cualquier caso, Toranzo siempre apuesta porque el resultado sea digno, y Lienzos reciclados de Carlos Esquivel es un ejemplo de ello. No en balde el jurado de esa lid, compuesto por Ernesto Triguero, Lucy Maestre y Armando López Carralero, reconoció en su reseña el hecho de no limitarse solo a resumir u opinar, pues “analiza con calidad las pautas narratológicas y estilísticas del libro seleccionado y muestra, desde el escalpelo crítico, claves interpretativas y contextuales de su escritura”. En otras palabras, “examina con lucidez la narrativa de Carlos Esquivel”.

Finalmente, Herbert añadió: “Hay quien dice que los premios no determinan ciertas cosas, pero siempre son significativos. En este caso, que haya sido con un libro de uno de los escritores cubanos más importantes (pues no solo es relevante en Las Tunas), me alegra mucho. Siempre digo jocosamente que es grande literal y literariamente. Es alguien que respeto y admiro mucho”. Que vengan más lauros…

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