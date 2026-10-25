Proyecto Sembrando Vida transformará la actividad agropecuaria en Las Tunas

Las Tunas.- Unos 970 productores agrícolas y 530 ganaderos de la provincia de Las Tunas se insertarán en el proyecto Sembrando Vida, el que ya comenzó en el territorio, gracias al apoyo de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo. AMEXCID.

El delegado del Ministerio de la Agricultura, Luis Manuel Peralta Agüero, explicó que se beneficiarán mil 500 productores de los ocho municipios y que para seleccionarlos se establecieron algunos criterios, en correspondencia con lo orientado por los especialistas mexicanos.

A propósito, dijo que se contemplaron los productores líderes y en desarrollo, jóvenes, mujeres y campesinos o usufructuarios que han demostrado un compromiso social, especialmente con el apoyo a instituciones educativas y de la salud y la participación en las ferias agropecuarias.

Precisó que el gobierno de México, mediante AMEXCID, entregará cinco kits de ayuda y aunque no todos los beneficiados recibirán iguales insumos o equipos, se conformarán los paquetes de acuerdo a la línea fundamental de producción y a la cantidad de áreas que posea el tenente.

Entre las asistencias que llegarán próximamente, Peralta Agüero mencionó los tractores con su familia de implementos; semillas para la producción de cultivos varios y la siembra de alimento animal y sistemas de riego con energía renovable, o sea, paneles solares fotovoltaicos y molinos de viento. También, fertilizantes y herbicidas y un conjunto de herramientas varias para complementar el trabajo en las fincas.

Acotó que la colaboración mexicana redundará en una importante transformación de las producciones agropecuarias en la provincia, a lo que se unen la nueva Ley de Tierras y las medidas que se pondrán en vigor próximamente para la comercialización de leche y carne vacuna.

Por estos días se realizan los procesos de inscripción de los tuneros beneficiados quienes manifiestan gratitud por la ayuda y reafirman su voluntad de aprovechar esas bondades para obtener más viandas, granos, hortalizas, frutas, leche y otros renglones, en beneficio de los residentes en el territorio.

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