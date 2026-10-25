Llegan a Santiago de Cuba jóvenes creadores de la AHS

Las Tunas.- En el marco de las celebraciones por el 40 aniversario de la Asociación Hermanos Saíz (AHS), la filial santiaguera de la organización extendió una invitación a jóvenes creadores de Las Tunas para desarrollar un intenso programa de presentaciones artísticas e intercambio intelectual en la Ciudad Héroe.

​La comitiva tunera estuvo integrada por el trovador Jesús Ricardo Pérez Sicilia y la escritora y poeta Ana Margarita Arada Clavería, presidenta de la AHS en Las Tunas, la gira incluyó dos conciertos, la presentación de un poemario y un valioso diálogo entre creadores de ambas provincias.

​El programa dio inicio en la Facultad de Ciencias Médicas de Santiago de Cuba, donde el rectorado acogió el primer concierto del trovador ante una calurosa audiencia estudiantil.

Posteriormente, el Centro Cultural El Ingenio, ubicado en la céntrica calle Enramadas, sirvió de escenario para la segunda presentación musical.

​Estos conciertos forman parte del proyecto personal del cantautor, denominado 1000 conciertos, iniciativa con la que busca llevar su música a diversos espacios en tiempos convulsos.

​Por su parte, el espacio de confluencia artística Con sombreritos y tragos albergó el momento literario del encuentro, durante esta cita, Ana Margarita presentó su poemario Pasillo de manicomio, compartiendo la lectura de varios de sus poemas con los asistentes.

El evento también contó con intervenciones musicales de Pérez Sicilia y un fructífero intercambio con intelectuales y artistas santiagueros.

​En palabras del propio Jesús Pérez Sicilia, la experiencia resultó sumamente gratificante, subrayando que el propósito fundamental de esta jornada fue promover el intercambio directo entre jóvenes artistas, premisa constitutiva de la AHS a lo largo de sus cuatro décadas de labor cultural.

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