Dos campeones en Torneo Municipal de Ajedrez Puerto Padre 2026

Puerto Padre, LasTunas.- Con un final de infarto y una despedida a la altura de los grandes eventos, el Torneo Municipal de Ajedrez Puerto Padre 2026, dedicado a la memoria del extinto primer Comisionado de este deporte en el municipio, Miguel Ramón Suárez Pérez «El Bebo», cerró sus puertas este sábado con dos campeones en la cima: el Maestro Nacional Alcides Más Velázquez y Yoandry Ricardo Gallardo, ambos con 3.5 puntos de 5 posibles.

El podio de premiaciones fue completado por el Experto Luis Alonso de la Peña, quien alcanzó 3 unidades.

En la tercera y última ronda del campeonato, el Maestro Nacional Alcides Más Velázquez, con piezas blancas, venció al veterano Enrique López Bruzón, de 87 años, gloria viva del ajedrez puertopadrense.

El Experto Luis Alonso de la Peña, al mando de negras, doblegó al también Experto Marlon Marché.

Por último, Yoandry Ricardo Gallardo entabló con el Maestro Nacional Guzmán Marrero Espinosa.

Sin embargo, el momento más impactante llegó después, cuando en una partida complementaria, el Experto Marlon Marché, con una actuación cargada de creatividad y audacia, logró una sorpresiva victoria sobre el Maestro Nacional Guzmán Marrero Espinosa. Esta partida fue calificada por los especialistas y participantes como la mejor del torneo, despejando definitivamente el podio y sellando con broche de oro una competición que hizo honor al legado de «El Bebo».

El certamen, desarrollado en la Academia de Ajedrez José Raúl Capablanca bajo un ritmo de 20 minutos más 30 segundos de incremento, contó además con la emotiva presencia de la viuda e hijos del homenajeado, y la simulación de una partida activa que «El Bebo» sostuviera en su momento con el Doctor José Ramón Bosch.

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