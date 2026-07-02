Aldo Castel: presencia tunera en ventana mundialista de baloncesto 

Las Tunas.- La Federación Cubana de Baloncesto anunció la convocatoria oficial de 12 jugadores para la tercera ventana de los Clasificatorios FIBA Américas, camino a la Copa Mundial de Catar 2027.

Entre los elegidos figura el tunero Aldo Castel, quien por estos días estuvo entrenando en el Coliseo de la Ciudad Deportiva, afinando su preparación para este reto internacional.

Tras cuatro presentaciones, la escuadra cubana acumula cuatro derrotas y ninguna victoria, por lo que está obligada a imponerse en sus dos compromisos restantes si quiere mantener vivas sus aspiraciones de clasificación.

La nómina incluye a los postes Marlon Díaz, Pedro Bombino, Anthony Rodríguez y Abram Isaac; los delanteros Ibrahim Hechavarría, Joan Gutiérrez, Yoscar Dinza y Kevin Zuñiga; y los defensas Marco Chacón, Reinaldo García y Sigfredo Casero.

La principal novedad es el debut del joven Yoscar Dinza, de apenas 19 años. En contraste, no estarán disponibles Jasiel Rivero, aún en proceso de recuperación, ni Yoel Cubillas, comprometido con su club en El Salvador.

Los próximos partidos serán decisivos: el jueves 2 de julio Cuba enfrentará a Panamá y el domingo 5 de julio se medirá contra Uruguay, ambos a las 8:40 p.m. hora de Cuba.

Dos victorias resultan imprescindibles para mantener la esperanza de avanzar en el camino hacia el Mundial de Catar 2027 y, más allá, hacia los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

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