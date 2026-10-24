Los Leñadores se acercan al liderato oriental

Las Tunas.- Los Leñadores de Las Tunas vencieron 9×2 a los Toros de Camagüey en el estadio Julio Antonio Mella, resultado que los deja a medio juego del liderato oriental de la Serie Nacional 65.

El abridor Annier Pérez fue la figura del encuentro, con una labor de 6.2 entradas en las que permitió siete imparables, dos carreras limpias y propinó cinco ponches sin regalar boletos.

Su dominio se hizo evidente desde el primer inning, controlando el ritmo del juego y neutralizando los intentos ofensivos de los camagüeyanos. El relevo de Sergio Fernández completó la faena con 2.1 episodios, sellando la victoria sin permitir libertades.

Los tuneros desplegaron un ataque de diez hits, con protagonismo de Henry Quintero, autor de su séptimo cuadrangular de la temporada, y Yordanis Alarcón, quien conectó su cuarto jonrón y remolcó carreras decisivas.

También destacaron Jean Lucas Baldoquín y Yassel Izaguirre, ambos con batazos oportunos que impulsaron el marcador en los momentos clave.

Las carreras llegaron de manera escalonada. En el primer inning, los Leñadores abrieron el marcador con dos anotaciones gracias a los imparables consecutivos de Castillo, Rondón y Alarcón, aprovechando un error defensivo que permitió ampliar la ventaja.

En el segundo episodio, la ofensiva volvió a producir con el batazo de vuelta completa del mayor de los Alarcón y con sencillos de Hurtado y Rondón, apoyados por bases por bolas y errores que facilitaron otras dos carreras.

El quinto inning fue el más productivo, cuando Baldoquín limpió las bases con un doble al jardín derecho que impulsó tres anotaciones y prácticamente sentenció el desafío. En el sexto, Henry Quintero conectó su jonrón solitario, cerrando la cuenta ofensiva de los tuneros.

Camagüey descontó con una carrera en el segundo capítulo y otra en el cuarto, pero su ofensiva fue contenida por la precisión de Pérez y la defensa verdirroja, que apenas cometió un error en todo el encuentro.

Con este triunfo, los Leñadores se consolidan en la segunda posición del oriente, aprovechando la suspensión de los duelos de Santiago de Cuba y Granma por lluvia, y la derrota de Sancti Spíritus. La tropa tunera sigue mostrando equilibrio entre pitcheo y ataque, golpeando con fuerza la puerta de la cima oriental.

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