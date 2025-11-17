Zaydamis Márquez Cordoví inició su participación en los Sordolímpicos de Tokio, Japón

La ciclista puertopadrense Zaydamis Márquez Cordoví inició este 17 de noviembre su participación en los Juegos Sordolímpicos de Tokio, Japón, 2025, tras competir en el sprint de 200 metros del ciclismo, donde finalizó en el lugar 19.

El calendario de competencias para Márquez Cordoví continúa este 18 de noviembre, en la carrera por puntos, programada para las 12 de la medianoche, hora de Cuba, una de la tarde en Tokio, Japón.

Zaydamis Márquez Cordoví es la única representante de Cuba en el ciclismo de los Juegos Olímpicos de Verano para Sordos, que se celebran en la capital nipona del 15 al 26 de noviembre.

La pedalista, quien viajó a esta misión deportiva acompañada por el entrenador tunero Ramón Acosta, no es novata en justas internacionales. En mayo de 2022, ya había conseguido un meritorio sexto lugar en la contrarreloj individual durante los Juegos Sordolímpicos de Caxias do Sul, Brasil.

Además de su historial en el ciclismo, Márquez Cordoví es una atleta versátil, poseedora de medallas de plata en 100 y 200 metros planos y una presea de bronce en salto largo en Campeonatos Nacionales.

La participación de Zaydamis en estos Juegos llena de orgullo a Puerto Padre, tierra del legendario Teófilo Stevenson, y su objetivo sigue siendo superar su actuación anterior y colocar el nombre de su terruño, Las Tunas y Cuba en lo más alto del podio.

/lrc/

