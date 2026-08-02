Abierta convocatoria para la XXXII edición del Premio Literario Portus Patris

Las Tunas.- La filial de la Asociación Hermanos Saíz en Las Tunas, con el auspicio del Centro Provincial del Libro y la Literatura, la Editorial Sanlope y las direcciones municipal y provincial de Cultura, mantiene abierta la convocatoria para la XXXII edición del Premio Literario Portus Patris 2026.

En esta ocasión, el certamen rinde homenaje a la memoria de la recién fallecida escritora Lina de Feria y se suma a las celebraciones por el 40 aniversario de la organización de la joven vanguardia artística, la presente edición estará dedicada al género de poesía, con temática completamente libre.

​El certamen está dirigido a todos los escritores cubanos y residentes en el país, menores de 35 años, que no hayan obtenido el galardón en esta categoría en ediciones anteriores ni formen parte del comité organizador, las obras deberán ser inéditas, no estar pendientes de fallo en otros concursos ni sometidas a compromiso editorial.

En cuanto a las exigencias técnicas, los manuscritos deberán tener una extensión de entre 40 y 60 cuartillas, redactadas en hoja tamaño carta con fuente Times New Roman o Arial a 12 puntos, un interlineado de 1.5 y sin espaciado adicional entre párrafos.

​El concurso se regirá estrictamente bajo el sistema de plica o pseudónimo, los participantes deberán enviar dos archivos digitales en formato PDF a la dirección de correo electrónico premioportuspatris2025@gmail.com; el primero contendrá la obra identificada únicamente con su título y el pseudónimo del autor. El segundo archivo, titulado Plica (Pseudónimo), reunirá los datos personales del concursante, incluyendo nombres, apellidos, dirección particular, número de teléfono, correo electrónico y una breve síntesis biográfica, la organización confirmó que todos los envíos recibirán un acuse de recibo.

​El plazo de admisión para la entrega de los textos cerrará el próximo 15 de agosto de 2026, tras la evaluación inicial, un jurado integrado por reconocidos escritores seleccionará hasta cinco finalistas, quienes serán invitados a participar en la jornada del evento que se desarrollará en Las Tunas entre los meses de septiembre y octubre del presente año.

​El certamen otorgará un premio único consistente en 10.000 CUP depositados en cuenta fiscal; asimismo, la Editorial Sanlope evaluará la inclusión del libro ganador dentro de su plan editorial, garantizando el pago correspondiente por derechos de autor en caso de su aprobación.

La convocatoria contempla además la entrega de las menciones que el jurado estime pertinentes y el otorgamiento del premio colateral Pedro Verdecie, auspiciado por la Biblioteca Provincial José Martí.

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