Sucederá en Las Tunas Salón de artes plásticas Guernica 2025

Por: Sheyla Arteaga Rodriguez
Las Tunas.- Los días 29 y 30 de agosto sucederá en la provincia de Las Tunas el Salón de artes plásticas Guernica 2025.

Auspiciado por la filial de la Asociación Hermanos Saíz (AHS) en la provincia de Las Tunas, esta vez el evento trae par de exposiciones principales.

«El plato fuerte de nuestro verano siempre es el Salón Guernica. El momento principal del evento será la inauguración el día 29 en la noche en la Galería Guernica de la AHS y la premiación el día 30, pero tendremos además una exposición colateral de los artistas ganadores de la edición del 2024 y del 2023 del Salón, Lisbeth Avilés y Luis Antonio González, donde mostrarán parte de su obra.

«También tendremos la inauguración del taller de artes visuales que desde ya se está realizando en un local de la AHS. Queremos llegar a una comunidad, hacer murales, conversar con los niños, presentación de audiovisuales de nuestros artistas de la asociación, pero también tendremos la invitación de Waldina Almaguer, dos días de intensas jornadas dedicadas a las artes visuales y a promover el arte joven hecho por nuestros artistas», compartió con Tiempo21 Ana Margarita Arada Clavería, escritora y presidenta de la organización.

El Salón de artes plásticas Guernica 2025 persigue llegar a las comunidades y a diferentes tipos de públicos para diversificar el certamen.

Destaca de forma especial la muestra de los talleres de verano que se han realizado en la asociación, impartido por el artista de la plástica José Manuel Mayo.

