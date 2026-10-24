Bienvenido Pérez Aguirre: el orgullo de ser útil

Por Giosber Pérez Tamayo

Amancio, Las Tunas.- A las puertas del aniversario 50 de los Órganos Locales del Poder Popular, las comunidades siguen encontrando en sus delegados el puente más cercano entre las preocupaciones cotidianas y la búsqueda de soluciones.

De esa historia de constancia, compromiso y vocación de servicio da testimonio Bienvenido Pérez Aguirre, delegado de circunscripción en el municipio de Amancio desde 1992, quien ha dedicado más de tres décadas a escuchar, acompañar y representar a su pueblo.

«Comencé en 1992 como delegado en la circunscripción de Nueva Paz, una comunidad que alcanzó relevantes resultados en el trabajo de los Comités de Defensa de la Revolución y en las donaciones voluntarias de sangre.

«Han transcurrido más de tres décadas desde entonces y servir al pueblo constituye un orgullo. Cuando uno trabaja junto a sus vecinos y contribuye a mejorar su entorno, siente la satisfacción de ser útil. El mayor reconocimiento que puede recibir un delegado es precisamente el que le otorgan sus electores.

«He tenido la oportunidad de representar a diferentes comunidades, tanto en Nueva Paz como en la circunscripción 12 de El Batey, en Amancio. En cada etapa hemos enfrentado dificultades y buscado alternativas para resolver problemáticas acumuladas durante años. Incluso en circunstancias complejas, el respaldo popular, la unidad y el sentido de pertenencia han permitido avanzar.

«También ha sido fundamental promover valores y fortalecer la responsabilidad ciudadana hacia el desarrollo de cada demarcación».

La trayectoria de Bienvenido Pérez Aguirre como delegado le permite evaluar de primera mano los avances y desafíos que han marcado la labor de los Órganos Locales del Poder Popular durante estas cinco décadas.

«Basta comparar cómo eran nuestras comunidades décadas atrás y cómo son hoy, para apreciar los avances alcanzados. Han existido mejoras importantes en los servicios, la infraestructura y la implicación de la ciudadanía en los asuntos colectivos.

«Esta experiencia ha demostrado que la opinión de los ciudadanos debe ocupar siempre un lugar central. Si se quiere conocer cuáles son sus preocupaciones y necesidades, hay que escucharlos, intercambiar con ellos y actuar en consecuencia.

«A mi juicio, lo más importante es fortalecer constantemente el vínculo con la población. Las administraciones tienen que acercarse más a la gente y mantener una comunicación sistemática. Aun cuando no exista una solución inmediata para determinados problemas, las personas necesitan información, explicaciones y seguimiento.

«Otro aspecto esencial es la participación popular. Ningún proceso que impacte en una comunidad debe desarrollarse al margen de sus habitantes. Los vecinos tienen que sentirse protagonistas de las decisiones que influyen en su entorno».

En vísperas de este aniversario, Bienvenido Pérez Aguirre apuesta por preservar la esencia que dio origen a los Órganos Locales del Poder Popular: la participación activa de la ciudadanía en la vida de sus comunidades. Defender la unidad, el trabajo colectivo y la capacidad de los vecinos para involucrarse en la transformación de su entorno es, considera, la mejor manera de honrar el legado de estas cinco décadas.

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