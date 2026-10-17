Alicia Alonso, un nombre ilustre en la historia de la danza

Las Tunas.- Un día como hoy hace siete años la cultura cubana perdía a una de sus más importantes exponentes, la Prima Ballerina Assoluta, Alicia Alonso, fundadora y directora del Ballet Nacional de Cuba, cuyo legado perdura e inspira como símbolo de la danza en Cuba y en el mundo.

Considerada una de las más grandes figuras del ballet clásico, Alicia Alonso comenzó su formación en Cuba y se perfeccionó en los Estados Unidos, donde alcanzó reconocimiento internacional como primera bailarina en el Ballet Theatre de Nueva York.

En el panorama artístico de Cuba del siglo XX, Alicia Alonso se destaca entre las personalidades más ilustres, pues además de su carrera como bailarina, fue una maestra influyente en la enseñanza del ballet, labor por la cual recibió numerosos premios y condecoraciones a lo largo de su carrera.

Junto a los hermanos Fernando y Alberto Alonso, fundó la primera compañía profesional de ballet en Cuba, consolidando su maestría estilística y técnica, trascendiendo por un estilo singular cada vez que se transformaba en Giselle o en Carmen.

A pesar de padecer graves problemas de visión que la dejaron prácticamente ciega durante su juventud, Alicia dedicó su vida a engrandecer y perpetuar el ballet dentro de la cultura cubana. En cada interpretación y movimiento imprimió un sello propio, cargado de sensibilidad y profundas emociones. Su legado trasciende el de una extraordinaria bailarina, pues también brilló como maestra, coreógrafa y directora del Ballet Nacional de Cuba y del Festival Internacional de Ballet de La Habana.

En reconocimiento a la obra de esta excelsa personalidad el Gran Teatro de La Habana, desde el año 2015, añadió a su denominación el nombre de la insigne artista para perpetuar cada jornada a una mujer inigualable, convertida en leyenda nacional.

La vida de la inspiradora máxima de la escuela cubana de ballet, se apagó a los 98 años de edad, el 17 de octubre de 2019, pasando a la historia como una de las notables bailarinas de la danza mundial.

Emisiones postales, exposición fotográfica, prosas cubanas y textos como El arte coreográfico de Alicia Alonso, Yo estaba allí, Gisell: Historia y Leyenda, figuran entre los homenajes que desde la cultura resaltan la impronta de la Prima Ballerina Assoluta, Alicia Alonso, quien se entregó al arte y dejó un nombre ilustre en la historia de la danza.

/abl/