Las Tunas se prepara para la Semifinal Provincial de Ajedrez

Las Tunas se prepara para la Semifinal Provincial de Ajedrez

Las Tunas.- La pasión por el deporte ciencia vuelve a encenderse en Las Tunas con la Semifinal Provincial de Ajedrez (Categoría Absoluta), un evento que promete partidas de alto nivel.

Del 2 al 5 de noviembre, la céntrica Academia de Ajedrez “Armando Laguna” será el escenario donde se medirán las mejores mentes del territorio, en un torneo que marcará el camino hacia la gloria provincial.

El certamen, organizado por la Comisión Provincial de Ajedrez con el respaldo del proyecto “Ajedrez Original”, se disputará bajo un ritmo rápido de 25 minutos más 30 segundos de incremento por jugada, en un sistema abierto de cinco rondas.

La convocatoria reúne a los clasificados de los eventos municipales y a atletas invitados de interés técnico, conformando así un verdadero escaparate del talento tunero.

La semifinal no solo pondrá a prueba la inteligencia y la estrategia de los competidores, sino que también definirá a los tres boletos directos hacia la Gran Final Provincial, prevista del 16 al 21 de noviembre.

/lrc/