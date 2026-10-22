Líderes de Qatar y Francia reclaman libertad de navegación en Ormuz

En una declaración conjunta emitida tras las conversaciones del presidente francés Emmanuel Macron con las autoridades qataríes en Doha, ambos países subrayaron la importancia de garantizar la libre circulación marítima por Ormuz.

Sobre la cuestión palestina, Doha y París rechazaron cualquier anexión de Cisjordania ocupada y reclamaron el fin de los asentamientos israelíes y de la violencia de los colonos. Asimismo, expresaron su respaldo a la celebración de elecciones palestinas.

El comunicado también instó a aplicar el alto el fuego en Gaza, retirar las fuerzas israelíes de acuerdo con los compromisos alcanzados y permitir la entrada de ayuda humanitaria al territorio sin condiciones ni restricciones.

Respecto al Líbano, ambos gobiernos manifestaron su apoyo al Acuerdo Marco Tripartito y a su plena aplicación como vía para restablecer la soberanía libanesa, abordar el desarme de Hezbolá y garantizar la retirada completa de Israel.

La declaración advirtió además que la expiración del mandato de la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en el Líbano (UNIFIL) no debe provocar un vacío de seguridad capaz de desestabilizar al país y a la región.

En relación con Siria, Qatar y Francia expresaron su disposición a cooperar con las autoridades de Damasco en proyectos de estabilización y recuperación económica.

En el ámbito de la defensa, el documento anunció la firma de una carta de intención sobre la selección de las empresas KNDS France y John Cockerill Defence para modernizar las fuerzas terrestres de Qatar.

(Tomado de Prensa Latina)