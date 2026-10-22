Fallece en Puerto Padre el ajedrecista Alcides Ramón Más Velázquez, referente de la ACLIFIM

Puerto Padre, Las Tunas.- El movimiento deportivo y la comunidad puertopadrense están de luto. Este 21 de octubre, como fatal desenlace de una insuficiencia respiratoria aguda, falleció Alcides Ramón Más Velázquez, destacado ajedrecista de la Asociación Cubana de Limitados Físico-Motores (ACLIFIM), quien dejó una huella de dedicación, disciplina y amor por el llamado «deporte ciencia».

Alcides nació el 5 de septiembre de 1970 en la localidad de Los Güiros, municipio Jesús Menéndez. Se graduó como Ingeniero en Sistemas Automatizados de Dirección en la CUJAE en 1993 y se desempeñó laboralmente en la Dirección Provincial del Banco Popular de Ahorro y en la Dirección Municipal de Estadísticas de Puerto Padre.

En el plano del deporte, Alcides Más Velázquez se distinguió como un activo participante en las competencias de ajedrez organizadas por la ACLIFIM. Entre sus principales logros figuran el título de campeón nacional de ajedrez en 2015, año en que además fue seleccionado entre los 10 mejores atletas discapacitados de la provincia de Las Tunas.

Su calidad ajedrecística se mantuvo vigente con los años. En mayo de 2026 se proclamó campeón del Torneo Municipal de Ajedrez Puerto Padre 2026, compartiendo la cima con Yoandry Ricardo Gallardo. Su rating más alto registrado fue de 2124 puntos de coeficiente Elo en enero de 2018, nivel que mantuvo hasta mayo de 2026. Era miembro del Club de Ajedrez Luis Altuna González.

Con su desaparición física, el ajedrez puertopadrense pierde a uno de sus exponentes más constantes y queridos, y la ACLIFIM despide a un compañero cuyo ejemplo demuestra que no existen barreras para el talento y la voluntad.

El sepelio de Alcides Ramón Más Velázquez, está previsto para las 11 de la mañana de hoy en el cementerio municipal de Puerto Padre.

Llegue a familiares, amigos y compañeros de juego, las más sentidas condolencias.

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